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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Aralık 2013"

5 yıl
366
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma

Sigma 16-20mm F/2 DG lens modeli 2014’de gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün sayılı fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Sigma, genel bilgilere göre FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için 16-20mm F/2 DG lens modelin üzerinde çalışıyor. 2014’ün yaz aylarından önce satışa sunulması beklenen lens, büyük ihtimal firmanın “Art” serisin içerisinde yer alacak ve kesin olmasa da OS yani optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip olmayacak.

Not: Görsel temsilidir.



Sony

Sony, gelecek planları hakkında önemli bilgiler verdi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
NEX serisi ile büyük başarı yakaladığı fotoğraf sektörü içerisinde hazırladığı A7 ve A7r modelleriyle yer almaya devam eden büyük firmalardan Sony, yönetici MR. Kimio’nun verdiği röportaja göre 2014 yılı içerisinde üst seviye fotoğraf ürünlerine daha fazla ağırlık verecek, yeni ürünler ile kişileri şaşırtmaya devam edecek ve önemli bir bilgi olarak A-Mount bağlantı yapısına sahip fotoğraf makinelerinin üretimi kesinlikle durmayacak.



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