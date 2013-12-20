Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sigma





Sigma 16-20mm F/2 DG lens modeli 2014’de gelebilir

Sektörün sayılı fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Sigma, genel bilgilere göre FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri için 16-20mm F/2 DG lens modelin üzerinde çalışıyor. 2014’ün yaz aylarından önce satışa sunulması beklenen lens, büyük ihtimal firmanın “Art” serisin içerisinde yer alacak ve kesin olmasa da OS yani optik görüntü sabitleme teknolojisine sahip olmayacak.





Not: Görsel temsilidir.













Sony





Sony, gelecek planları hakkında önemli bilgiler verdi

NEX serisi ile büyük başarı yakaladığı fotoğraf sektörü içerisinde hazırladığı A7 ve A7r modelleriyle yer almaya devam eden büyük firmalardan Sony, yönetici MR. Kimio’nun verdiği röportaja göre 2014 yılı içerisinde üst seviye fotoğraf ürünlerine daha fazla ağırlık verecek, yeni ürünler ile kişileri şaşırtmaya devam edecek ve önemli bir bilgi olarak A-Mount bağlantı yapısına sahip fotoğraf makinelerinin üretimi kesinlikle durmayacak.







