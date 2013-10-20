Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Olympus

Olympus’un Stylus 1 isimli yeni bir fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Fujifilm gibi retro görünümlü fotoğraf makineleri ile sektörde iyi işlere imza atan Olympus'un Stylus 1 isimli yeni bir fotoğraf makinesi ortaya çıktı. Digicame-info sitesinin ilk görsellerini yayınladığı model, teknik olarak ise 1/1.7-inç sensöre, 24-300 lense, hareketli LCD ekrana ve firmanın OM-D fotoğraf makinesine benzer bir tasarıma sahip olacak. 29 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacağı konuşulan Stylus 1, 700$ fiyat etiketine sahip olacak.

Fujifilm

Fujifilm, X100 fotoğraf makinesini V2.00 sürümüne güncellendi

X-Sistem yeni XQ1 ve X-E2 fotoğraf makinesi duyuruları yanında aynı zamanda serinin önemli modellerinden X100’e de yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayan Fujifilm, V2.00 sürüm kodlu bu firmware ile makinenin otomatik ve manuel netleme ile açılma hızında ciddi geliştirmelere gitmiş, ayrıca netleme seçimi noktasında yeni bir olanak sunmuş durumda. Yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.



