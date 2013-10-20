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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Olympus
Olympus’un Stylus 1 isimli yeni bir fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Fujifilm gibi retro görünümlü fotoğraf makineleri ile sektörde iyi işlere imza atan Olympus'un Stylus 1 isimli yeni bir fotoğraf makinesi ortaya çıktı. Digicame-info sitesinin ilk görsellerini yayınladığı model, teknik olarak ise 1/1.7-inç sensöre, 24-300 lense, hareketli LCD ekrana ve firmanın OM-D fotoğraf makinesine benzer bir tasarıma sahip olacak. 29 Ekim tarihinde resmi olarak duyurulacağı konuşulan Stylus 1, 700$ fiyat etiketine sahip olacak.
Fujifilm 
Fujifilm, X100 fotoğraf makinesini V2.00 sürümüne güncellendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem yeni XQ1 ve X-E2 fotoğraf makinesi duyuruları yanında aynı zamanda serinin önemli modellerinden X100’e de yeni bir yazılım güncellemesi yayınlayan Fujifilm, V2.00 sürüm kodlu bu firmware ile makinenin otomatik ve manuel netleme ile açılma hızında ciddi geliştirmelere gitmiş, ayrıca netleme seçimi noktasında yeni bir olanak sunmuş durumda. Yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.


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theyapici 5 yıl
700 mü ayıptır ya 6d 1500 dolar :)1/1.7 için o para verilmez :)
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SuperSantorelli 5 yıl
Valla en sonun da paraya kıyıp RX1 alacağım..
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