Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Ekim 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
2,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony
Sony, A7R II'ye sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony, Sony A7R II sahipleri tarafından merakla beklenen sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğini söz verdiği tarihte yayınladı. 2.00 yazılım güncellemesine dahil edilen destek, bildiğiniz üzere dinamik aralığa çok büyük katkıda bulunmuyor ancak özellikle yüksek kontrastlı köşelerde oluşabilen bozulma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Dosya boyutu normalden iki kat daha büyük olan 14-bit sıkıştırılmamış RAW çekimler, modelin limitlerini zorluyor. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz. 
Mitakon 
Mitakon, Speedmaster 135mm f/1.4 lensini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Japonya merkezli lens üreticilerinden Mitakon, Canon, Nikon ve Sony (FE) fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni lensi Speedmaster 135mm f/1.4'ü resmi olarak duyurdu. 135mm odak uzaklığında sunduğu F/1.4 sabit diyafram değeriyle sınıfının en hızıları arasına yerleşen ve portre çekimleri için ideal olan lens, 3KG gibi oldukça ağır bir gövdeyle geliyor ve şimdilik 100 adet üretileceği belirtiliyor. Fiyat ise tam 2,999 dolar seviyesinde.

Fujifilm

Fujifilm XF 35mm F/2 R WR'ın ilk resmi görseli de yayınlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fujifilm'in 1.4x telekonvertör modeliyle bu hafta içerisinde resmi olarak duyurması beklenen yeni lensi XF 35mm F/2 R WR, ilk kez resmi bir fotoğraf içerisinde görüntülendi. Fujifilm X-T1 üzerinde gayet şık duran ve değişken bir gövde kalınlığa sahip olan lens, gümüş ile siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek ve suya karşı dayanıklı bir çözüm ortaya koyacak. Lensin özellikle bokeh (Net olmayan alanlar) performansıyla bekleyenlerini hayal kırıklığa uğratmayacağı söylenenler arasında yer alırken, 450$'lık bir fiyatının olacağı da sızıntılarda geçiyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Haftanın En İyi Android Oyunları : 20 Ekim - 27 Ekim 3 yıl Türk Sineması ve Dijital Kamera "Görüntü Yönetmeni Yusuf Aslanyürek anlatıyor" 3 yıl Canon Expo 2015 "8K kamera, ekranlar ve Ultra HD Baskı" 3 yıl Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim