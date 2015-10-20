Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Ekim 2015"

Sony

Sony, A7R II'ye sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğini yayınladı

Sony, Sony A7R II sahipleri tarafından merakla beklenen sıkıştırılmamış 14-bit RAW desteğini söz verdiği tarihte yayınladı. 2.00 yazılım güncellemesine dahil edilen destek, bildiğiniz üzere dinamik aralığa çok büyük katkıda bulunmuyor ancak özellikle yüksek kontrastlı köşelerde oluşabilen bozulma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Dosya boyutu normalden iki kat daha büyük olan 14-bit sıkıştırılmamış RAW çekimler, modelin limitlerini zorluyor. Güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Mitakon

Mitakon, Speedmaster 135mm f/1.4 lensini duyurdu

Japonya merkezli lens üreticilerinden Mitakon, Canon, Nikon ve Sony (FE) fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni lensi Speedmaster 135mm f/1.4'ü resmi olarak duyurdu . 135mm odak uzaklığında sunduğu F/1.4 sabit diyafram değeriyle sınıfının en hızıları arasına yerleşen ve portre çekimleri için ideal olan lens, 3KG gibi oldukça ağır bir gövdeyle geliyor ve şimdilik 100 adet üretileceği belirtiliyor. Fiyat ise tam 2,999 dolar seviyesinde.





Fujifilm





Fujifilm XF 35mm F/2 R WR'ın ilk resmi görseli de yayınlandı

Fujifilm'in 1.4x telekonvertör modeliyle bu hafta içerisinde resmi olarak duyurması beklenen yeni lensi XF 35mm F/2 R WR, ilk kez resmi bir fotoğraf içerisinde görüntülendi. Fujifilm X-T1 üzerinde gayet şık duran ve değişken bir gövde kalınlığa sahip olan lens, gümüş ile siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek ve suya karşı dayanıklı bir çözüm ortaya koyacak. Lensin özellikle bokeh (Net olmayan alanlar) performansıyla bekleyenlerini hayal kırıklığa uğratmayacağı söylenenler arasında yer alırken, 450$'lık bir fiyatının olacağı da sızıntılarda geçiyor.



