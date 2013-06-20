Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Haziran 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon

DxOMark, Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED lens incelemesini yayınladı

Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı testleri ile bildiğimiz DxOMark, Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED lens incelemesini yayınladı. Nikon D800 üzerinde yapılan testler sonucunda ortalama 26 puan alarak Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX ve Nikon AF Zoom 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED lens modellerinin önünde yer alan model, 746$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

Site tarafından yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.





Olympus

Giriş seviyesi yeni OM-D fotoğraf makinesi Eylül ayında duyurulabilir

Şimdilik teknik ayrıntıları belli olmayan fotoğraf makinesinin, hali hazırda satılmakta olan E-M5 modelinden daha ucuza satılacağı, giriş seviye kullanıcılar hedeflenerek hazırlandığı ve Eylül ayında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Olympus'tan yakın zaman içerisinde üç yeni fotoğraf makinesi bekleniyor.

Canon

Canon'un EOS M için hazırladığı yeni yazılım güncellemesi hakkında karşılaştırma videosu yayınladı

Canon'un kısa zaman önce EOS M aynasız fotoğraf makinesi için duyurduğu ve Haziran ayı sonunda resmi olarak kullanıma sunacağı 2.0.2 yazılım güncellemesi hakkında karşılaştırma videosu ortaya çıktı. Yeni güncelleme ile özellikle otomatik netleme hızında büyük artış beklenen makinenin, eski ve yeni sürüm arasındaki netleme performansını aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatça görebilirsiniz.



