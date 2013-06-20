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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Nikon
DxOMark, Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı testleri ile bildiğimiz DxOMark, Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED lens incelemesini yayınladı. Nikon D800 üzerinde yapılan testler sonucunda ortalama 26 puan alarak Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX ve Nikon AF Zoom 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED lens modellerinin önünde yer alan model, 746$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
Site tarafından yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Olympus
Giriş seviyesi yeni OM-D fotoğraf makinesi Eylül ayında duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Şimdilik teknik ayrıntıları belli olmayan fotoğraf makinesinin, hali hazırda satılmakta olan E-M5 modelinden daha ucuza satılacağı, giriş seviye kullanıcılar hedeflenerek hazırlandığı ve Eylül ayında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Olympus'tan yakın zaman içerisinde üç yeni fotoğraf makinesi bekleniyor.
Canon
Canon'un EOS M için hazırladığı yeni yazılım güncellemesi hakkında karşılaştırma videosu yayınladı
 
Canon'un kısa zaman önce EOS M aynasız fotoğraf makinesi için duyurduğu ve Haziran ayı sonunda resmi olarak kullanıma sunacağı 2.0.2 yazılım güncellemesi hakkında karşılaştırma videosu ortaya çıktı. Yeni güncelleme ile özellikle otomatik netleme hızında büyük artış beklenen makinenin, eski ve yeni sürüm arasındaki netleme performansını aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatça görebilirsiniz. 


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onur01651 5 yıl
Lumia Eosu bi göremedik şurada...
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baysan240 5 yıl
ya arkadaşlar belki burası yeri değil ama bi şey soracağım

şimdi dslr benzeri sabit lensli makinaların fotoğraf kaliteleri sigara paketi (kompakt deniyor galiba)büyüklüğündeki makinalarla aynımı yoksa tercih edilmeye değer bir üstünlüğü varmı ? ben dslr makinların len değişim olayını temizliğini vs. pek beceremem cizilir vurulur kırılır vs. o nedenle sabit lensli bakım istemeyen en iyi makina hangisidir ? deneyimli bir arkadaş tavsiyede bulunabilir mi ?

forumda ikinci ellere bakıyorum %80 lens kitli ilanlar var fiyatları fena değil ama bide hakkını vermek mesele o cihazların.
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__FuEGo__ 5 yıl baysan240
baysan240

ya arkadaşlar belki burası yeri değil ama bi şey soracağım

şimdi dslr benzeri sabit lensli makinaların fotoğraf kaliteleri sigara paketi (kompakt deniyor galiba)büyüklüğündeki makinalarla aynımı yoksa tercih edilmeye değer bir üstünlüğü varmı ? ben dslr makinların len değişim olayını temizliğini vs. pek beceremem cizilir vurulur kırılır vs. o nedenle sabit lensli bakım istemeyen en iyi makina hangisidir ? deneyimli bir arkadaş tavsiyede bulunabilir mi ?

forumda ikinci ellere bakıyorum %80 lens kitli ilanlar var fiyatları fena değil ama bide hakkını vermek mesele o cihazların.


Dslr-Like ların çoğunluğu cebe sığan kompakt makinelerde mercimek sensör denilen türden makineler. Sadece tutuşu şekli ve gövde o kadar büyüyünce de sensör küçüklüğünden de dolayı uçuk zoom oranlarına sahipler.
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