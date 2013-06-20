Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Haziran 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
DxOMark, Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED lens incelemesini yayınladı
Fotoğraf makineleri ve lensler için yaptığı ayrıntılı testleri ile bildiğimiz DxOMark, Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED lens incelemesini yayınladı. Nikon D800 üzerinde yapılan testler sonucunda ortalama 26 puan alarak Tokina AT-X 16-28 F2.8 PRO FX ve Nikon AF Zoom 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED lens modellerinin önünde yer alan model, 746$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.
Site tarafından yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Olympus
Giriş seviyesi yeni OM-D fotoğraf makinesi Eylül ayında duyurulabilir
Şimdilik teknik ayrıntıları belli olmayan fotoğraf makinesinin, hali hazırda satılmakta olan E-M5 modelinden daha ucuza satılacağı, giriş seviye kullanıcılar hedeflenerek hazırlandığı ve Eylül ayında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Olympus'tan yakın zaman içerisinde üç yeni fotoğraf makinesi bekleniyor.
Canon
Canon'un EOS M için hazırladığı yeni yazılım güncellemesi hakkında karşılaştırma videosu yayınladı
Canon'un kısa zaman önce EOS M aynasız fotoğraf makinesi için duyurduğu ve Haziran ayı sonunda resmi olarak kullanıma sunacağı 2.0.2 yazılım güncellemesi hakkında karşılaştırma videosu ortaya çıktı. Yeni güncelleme ile özellikle otomatik netleme hızında büyük artış beklenen makinenin, eski ve yeni sürüm arasındaki netleme performansını aşağıda yer alan videolar yardımıyla rahatça görebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi dslr benzeri sabit lensli makinaların fotoğraf kaliteleri sigara paketi (kompakt deniyor galiba)büyüklüğündeki makinalarla aynımı yoksa tercih edilmeye değer bir üstünlüğü varmı ? ben dslr makinların len değişim olayını temizliğini vs. pek beceremem cizilir vurulur kırılır vs. o nedenle sabit lensli bakım istemeyen en iyi makina hangisidir ? deneyimli bir arkadaş tavsiyede bulunabilir mi ?
forumda ikinci ellere bakıyorum %80 lens kitli ilanlar var fiyatları fena değil ama bide hakkını vermek mesele o cihazların.
Dslr-Like ların çoğunluğu cebe sığan kompakt makinelerde mercimek sensör denilen türden makineler. Sadece tutuşu şekli ve gövde o kadar büyüyünce de sensör küçüklüğünden de dolayı uçuk zoom oranlarına sahipler.