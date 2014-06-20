Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony A7S, DxOMark testlerinde düşük ışık performansı açısından Nikon D4s’in önünde yer aldı
Sony’nin A7r ve A7 sonrası satışı sunduğu video odaklı FF kamerası A7S, DxOMark tarafından yapılan testlerde düşük ışık performansı açısından 3702 ISO’ya ulaştı ve bu değer ile Nikon D4S’in 3074 ISO ile Nikon Df’in 3279 ISO’luk değerlerini geride bırakmayı başardı. Sonuç olarak daha önce Nikon Df’in lider olduğu düşük ışık performansı testinin en üstüne yerleşen A7s, bildiğiniz üzere 4K çekimler yapabiliyor ve 2500$ fiyat etiketiyle satılıyor. Makinenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. (PP)
Olympus
Olympus’un 40-150mm f/2.8 lensi yıl sonuna doğru geliyor
Sektörün önemli isimlerinden Olympus, 4/3Rumors sitesinin son haberine göre MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makineleri için hazırladığı 40-150mm f/2.8 lensini yıl sonuna doğru resmi olarak duyuracak. Dağıtımının 2015 yılının başlarında yapılacağı belirtilen lensin, fiyat tarafında ise 1200-1300$ seviyesinde olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (43)
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