Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Haziran 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sigma
Sigma, 24-35mm f/2 DG HSM Art resmi olarak duyuruldu
Sektörün önemli lens üreticilerinden Sigma, FF (Tam Kare) uyumlu yeni lensi 24-35mm f/2 DG HSM Art'ı resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu. Firmanın modern tasarım anlayışını taşıyan lens, Sigma, Canon ve Nikon uyumuyla geliyor ve hem odak uzaklığı hem de diyafram değeriyle her zaman kullanılabilecek bir alternatif oluşturuyor. Lensin fiyatı ve çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor.
Canon
LensRental, Canon 5DS'in içini açtı
Hazırladığı içeriklerle fotoğraf makinesi ve objektif kiralama dışına çıkan LensRental, Canon'un detaylarına burada yer verdiğimiz 5DS modelini masaya yatırdı ve adım adım içini açtı. 50.6 megapiksellik FF (Tam Kare) sensörüyle tam bir canavar olan DSLR fotoğraf makinesinin iç aksamını merak edenler burayı ziyaret edebilirler.
Canon'dan bu yaz bir tane daha üst seviye kompakt fotoğraf makinesi gelebilir
Sektörün büyük ismi Canon, CanonRumors'un son haberine göre kısa süre önce yapılan G3X duyurusu sonrası önümüzdeki yaz aylarında bir üst seviye kompakt fotoğraf makinesi daha karşımıza çıkartabilir. Cebe sığabilecek kadar ufak olacağı söylenen modelin, teknik olaraksa büyük sensör, hızlı lens ve kısa zoom aralığı sunacağı gelen bilgler arasında yer alıyor.
İnceleme
DigitalRevTV, Zeiss Batis 25mm f/2 ve 85mm f/1.8 incelemesini yayınladı
YouTube'un en çok izlenen fotoğraf odaklı kanalları arasında yer alan DigitalRevTV, bu sefer üzerlerinde yer alan OLED ekranları ile dikkat çeken Zeiss Batis 25mm f/2 ve 85mm f/1.8 lens incelemesini yayınladı. Genel olarak otomatik netleme performansları ve görüntü kaliteleriyle beğeni toplayan lenslerin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Bazı örnek fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.
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