Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony'nin NEX-7 yerine hazırladığı fotoğraf makinesi yakında geliyor

Özellikle NEX serisi ile fotoğraf sektöründe oldukça iyi bir başarı yakalayan Sony, 3 – 4 ay içerisinde yeni A-Mount ve E-Mount fotoğraf makineleriyle karşımıza çıkacak. E-Mount bağlantıya sahip ürünlerin başında ise NEX-7 modelinin yerine hazırlanan yeni fotoğraf makinesi bulunuyor. Şimdilik hakkında herhangi bir ayrıntılı bulunmayan model, tahminler doğru çıkarsa 2014’den önce resmi olarak duyurulacak.













Xitek sitesi, beklentiler doğrultusunda hazırlanan A9r ve EVF bulunmayan A6r tasarımlarını yayınladı

Fotoğraf makineleri çıkmadan önce beklentiler ve istekler doğrultusunda tasarımlar hazırlanmaya devam eden Xitek isimli internet sitesi üyeleri, bu sefer de üzerinde elektronik vizör (EVF) bulunmayan A9r ve A6r tasarımlarını yayınladı. Piyasaya çıkışları hakkında hiçbir bilgi bulunmayan fotoğraf makineleri, Sony’nin tasarım yapısıyla kişilerin beklentilerini birleştirerek ilginç bir çizgi ortaya koyuyorlar. Yayınlanan tüm görsellere buradan ulaşabilirsiniz.







