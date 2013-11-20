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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Kasım 2013"

5 yıl
320
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Sony

Sony'nin NEX-7 yerine hazırladığı fotoğraf makinesi yakında geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Özellikle NEX serisi ile fotoğraf sektöründe oldukça iyi bir başarı yakalayan Sony, 3 – 4 ay içerisinde yeni A-Mount ve E-Mount fotoğraf makineleriyle karşımıza çıkacak. E-Mount bağlantıya sahip ürünlerin başında ise NEX-7 modelinin yerine hazırlanan yeni fotoğraf makinesi bulunuyor. Şimdilik hakkında herhangi bir ayrıntılı bulunmayan model, tahminler doğru çıkarsa 2014’den önce resmi olarak duyurulacak.



Xitek sitesi, beklentiler doğrultusunda hazırlanan A9r ve EVF bulunmayan A6r tasarımlarını yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri çıkmadan önce beklentiler ve istekler doğrultusunda tasarımlar hazırlanmaya devam eden Xitek isimli internet sitesi üyeleri, bu sefer de üzerinde elektronik vizör (EVF) bulunmayan A9r ve A6r tasarımlarını yayınladı. Piyasaya çıkışları hakkında hiçbir bilgi bulunmayan fotoğraf makineleri, Sony’nin tasarım yapısıyla kişilerin beklentilerini birleştirerek ilginç bir çizgi ortaya koyuyorlar. Yayınlanan tüm görsellere buradan ulaşabilirsiniz.



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