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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Mart 2015"

4 yıl
1,3b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,


Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   


Adobe
Adobe Camera Raw 8.8 yayınladı 

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf ve tasarım dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, kendi programlarında fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraflarının açılmasına imkan tanıyan Camera Raw’ın yeni 8.8 sürümünü kullanıma sundu. Yayınlanan Camera Raw 8.8 ile destek verilmeye başlanan yeni fotoğraf makineleri şu şekilde;
  • Casio EX-ZR3500
  • Canon EOS 750D (Rebel T6i, Kiss X8i) 
  • Canon EOS 760D (Rebel T6s, Kiss 8000D)
  • Fujifilm X-A2
  • Fujifilm XQ2
  • Hasselblad Stellar II
  • Nikon D5500
  • Olympus OM-D E-M5 II
  • Panasonic Lumix DMC-GF7
  • Panasonic Lumix DMC-ZS50 (DMC-TZ70, DMC-TZ71)
Birçok yeni lens profil desteği de getiren Camera Raw 8.8'e buradan ulaşabilirsiniz. 


Canon
Canon'un ultra geniş açı sinema lensli yolda olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sinema serisi kamera ve lensleriyle profesyonellerin ihtiyaçlarını video tarafında da gideren dünya devi Canon, CanonRumors'un son haberine göre ultra geniş bir sinema lensi üzerinde çalışma gösteriyor. Nisan ayında düzenlenecek olan NAB fuarı kapsamında duyurulması beklenen lensin, "T/3.5" diyafram değerine de sahip olacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Sony
Sony, iki yeni sabit lensli kompakt fotoğraf makinesi duyurabilir

 
Sony'ye yakında önemli bilgi kaynaklarına sahip olan SonyAlphaRumors, firmanın iki yeni sabit lensli kompakt fotoğraf makinesi duyurabileceğini açıkladı. Bu makinelerden bir tanesinin HX60V'nin yerine hazırlandığı, diğeri hakkında ise herhangi bir bilgi olmamasına rağmen kesinlikle QX ya da RX serisi bir model olmadığı söylenenler arasında yer alıyor. Firmanın ayrıca Canon 5Ds içerisinde kullanılan sensörden ayrı olarak 50 megapiksel çözünürlükte bir E-Bayonet ya da A-Bayonet fotoğraf makinesi hazırladığı da belirtiliyor. Canon 5Ds'e rakip olarak geleceği tahmin edilen modelin, uzun zamandır dedikoduları gelen A9 Pro olabileceği de SonyAlphaRumors'un kaynakları tarafında söyleniyor.
İnceleme
Photoreview internet sitesi Panasonic Lumix G macro 30mm F/2.8 Mega O.I.S lens incelemesini yayınladı 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf odaklı internet sitelerinden Photoreview, bu sefer dünyanın ilk Panasonic'in Lumix G macro 30mm F/2.8 Mega O.I.S lens incelemesini yayınladı. Gövde, tutuş, görüntü kalitesi ve çok yönlülük değerlendirmeleri üzerinden 8.8 puan almayı başaran lens, 1:1 büyütme değeriyle yakın çekimler için güzel bir alternatif sunuyor olarak gösterildi ve genel olarak beğeni topladı. Örnek fotoğrafları dan olduğu incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

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