Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Carl Zeiss / Leica
PhotographyBlog, Leica Vario-Elmar-T 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH ve Carl Zeiss Touit Makro Planar 2.8/50mm T* incelemelerini yayınladı
Fotoğraf dünyasının sık sık güncellenen fotoğraf sitelerinden PhotographyBlog, yaptığı ayrıntılı incelemeler arasına Leica Vario-Elmar-T 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH ve Carl Zeiss Touit Makro Planar 2.8/50mm T*lens modellerini de ekledi. Bu doğrultuda Leica Vario-Elmar-T 18-56mm f/3.5-5.6 ASPH’ye 5 üzerinden tasarım ile genel özellikler açısından 4.5 puan, kullanım kolaylığı ile görüntü kalitesi açısından 4.5 puan ve fiyat performans oranı açısından 3 puan veren site, Carl Zeiss Touit Makro Planar 2.8/50mm T*’ye ise 5 üzerinden tasarım genel özellikler ve kullanım kolaylığı açısından 4 puan, görüntü kalitesi açısından 5 puan ve fiyat performans değeri açısından ise 3 puan vermeyi uygun gördü. İki lensinde tavsiye eden sitenin örnek fotoğrafların yer aldığı son incelemelerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon
Nauticam, Nikon D4S için hazırladığı su altı haznesini duyurdu
Farklı fotoğraf makineleri için hazırladığı üst seviye su altı hazneleriyle tanıdığımız Nauticam, ürün gamına Nikon’un yeni amiral gemisi D4S için özel olarak geliştirdiği NA-D4S’yi eklediğini duyurdu. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz D4S’i 100 metre derinliğe indirebilen ve tercih edilen alüminyum malzeme kalitesiyle toplam ağırlığının 3.7 kg olduğu belirtilen hazne, LCD ekrana, önemli tuşlara ve optik vizöre erişim imkanı veriyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Haziran ayında satışa çıkacak olan NA-D4S’in resmi satış fiyatını ise 5000$ seviyesinde. (NA)
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