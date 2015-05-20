Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Mayıs 2015"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic

Panasonic, 4K ve 8K odaklı yeni teknolojiler geliştiriyor

Geçtiğimiz günlerde yeni geliştirdiği aynasız fotoğraf makinesi Lumix G7'yi duyuran Panasonic, gelen bilgilere göre 4K ve 8K odaklı yeni teknolojiler üzerinde de çalışıyor. Firmanın bu çalışmaları altında 4K çözünürlükte saniyede 60 ile saniyede 120 kare video çekimi ile 8K çözünürlüğündeki videolardan 33 megapiksel boyutunda fotoğraflar çıkartmak yer alıyor. Bu teknolojilerin 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarına kadar hazır olacağı da söyleniyor

Panasonic'in yeni 14-140mm lensi ortaya çıktı

Panasonic'in geçtiğimiz günlerde tanıttığı G7 için yayınladığı resmi basın görsellerinde henüz duyurulmamış yeni LUMIX G VARIO 14-140mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S lens modeli ortaya çıktı. Tasarımsal olarak mevcut modelden biraz daha farklı görününen lensin yakın zamanda duyurulması beklentiler dahilinde bulunuyor.

Samsung

Samsung NX1 için v1.3 güncellemesi yayınladı

Samsung'un gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken aynasız fotoğraf makinesi modeli NX1, beklenen v1.3 sürümüne yazılımsal olarak güncellendi. Özellikle video ve otomatik netleme odaklı çok büyük değişikliklerin yapıldığı güncellemeye direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





Canon

Canon 5D Mark IV'nin testlerine başlandı

Canon'un en çok satan DSLR fotoğraf makinelerinden 5D serisi, CanonRumors'un haberine göre Mark IV modeline de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Belirli fotoğrafçılar tarafından sahada test edilmeye başlandığı belirtilen 5D Mark IV, tahminler doğru çıkarsa 2015'in dördüncü çeyreğinde resmi olarak duyurulacak ve yüksek ihtimalle gücünü DIGIC 7 işlemci biriminden alacak.