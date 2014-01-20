Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon, CP+ fuarından yeni bir giriş seviyesi DSLR ile karşımıza çıkabilir

Şubat ayı içerisinde düzenlenecek CP+ fuarı kapsamında birçok farklı firmadan yeni fotoğraf makinesi ve lens modelleri bekleniyor. Bu firmaların arasında yer alan dünya devi Canon, gelen bilgilere göre EOS 100D modeli altına konumlandırdığı yeni giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesini duyurmaya hazırlanıyor. Detayları bellim olmayan bu modelin yanında firmadan ayrıca EOS-A1 isimli tamamen yeni bir APS-C sensör de yer alıyor.





Not: Görsel temsilidir.













Nikon





DigitalRev, Nikon’un yeni AF-S Nikkor 58mm F/1.4G lensini inceledi

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, resmi duyurusu geçtiğimizi Ekim ayında yapılan yeni AF-S Nikkor 58mm F/1.4G lens modelini inceledi. Sunduğu odak uzaklığı ve diyafram değeriyle portre çekimleri için ideal bir yapı ortaya koyan lens, özellikle sunduğu bokeh performansını ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yayınlanan incelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.







