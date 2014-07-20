Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Temmuz 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony’den yeni 400mm F/4.0 lens önümüzdeki yıl geliyor
Son dönemde satışa sunduğu A7, A7r ve A7S fotoğraf makineleri ve kavisli FF (Tam Kare) sensör teknolojisiyle dikkatleri üzerine toplayan önemli firmalardan Sony, SonyAlphaRumors’un kaynaklarından aldığı bilgiye göre yeni 400mm F/4.0 lensini önümüzdeki yıl kullanıcıların beğenisine sunacak. Lensin fiyatı, teknik detayları ve tasarımı hakkında ise henüz öğrenilmiş bir bilgi yer almıyor. (SAR)
Ricoh
Ricoh, Pentax X-G1 ile çekilmiş resmi örnek fotoğraflar yayınladı
Geçtiğimiz hafta 52 kat optik yakınlaştırma sunan yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi Pentax XG-1’i duyuran Ricoh, tüm detaylarına burada değindiğimiz modeliyle çekilmiş 8 adet resmi örnek fotoğrafı da kullanıcıların beğenisine sundu. ISO 100 değerinde çekilen tam boyutlu örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
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