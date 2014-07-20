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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony’den yeni 400mm F/4.0 lens önümüzdeki yıl geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Son dönemde satışa sunduğu A7, A7r ve A7S fotoğraf makineleri ve kavisli FF (Tam Kare) sensör teknolojisiyle dikkatleri üzerine toplayan önemli firmalardan Sony, SonyAlphaRumors’un kaynaklarından aldığı bilgiye göre yeni 400mm F/4.0 lensini önümüzdeki yıl kullanıcıların beğenisine sunacak. Lensin fiyatı, teknik detayları ve tasarımı hakkında ise henüz öğrenilmiş bir bilgi yer almıyor. (SAR)


Ricoh

Ricoh, Pentax X-G1 ile çekilmiş resmi örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz hafta 52 kat optik yakınlaştırma sunan yeni SLR-Benzeri fotoğraf makinesi Pentax XG-1’i duyuran Ricoh, tüm detaylarına burada değindiğimiz modeliyle çekilmiş 8 adet resmi örnek fotoğrafı da kullanıcıların beğenisine sundu. ISO 100 değerinde çekilen tam boyutlu örneklere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


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SEO-Uzmanı 4 yıl
Nikon 18-105 mm
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Psydia 4 yıl
xg-1 in kalitesi fena değil gibi görünüyor ama fotoğraflara bakınca noise ve renkler sony rx10'un çok arkasında. 52x zooma ihtiyaç duyan illa ki olacaktır fakat 13x zoom yapıp da sensörü 2 kat büyük olsa çok daha iyi olurdu bence.
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