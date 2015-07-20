Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Temmuz 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon EF 35MM F/1.4L II'nin resmi satış fiyatı ortaya çıktı
Canon'un geçtiğimiz gün Rusya merkezli bir internet sitesi üzerinde ortaya çıkan yeni lens modeli EF 35MM F/1.4L II, CanonRumors'un verdiği bilgiye göre önümüzdeki ay duyurulacak ve yaklaşık 1700$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Portre odaklı bir lens olan EF 35MM F/1.4L II, teknik detayları tam olarak bilinmiyor olsa da güçlü bir alternatif oluşturacak.
Sony
Sony 85mm F/1.4 G lens geliyor
Sektörün yenilikçi firmalarından Sony, SonyAlphaRumors'un haberine göre FE 85mm f/1.4 lensini Eylül sonu ya da Ekim başında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle tam bir porte lensi olan FE 85mm f/1.4'in, Zeiss ya da Sony G takısı alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Fujifilm
Fujifilm'den 1-inç sensörlü X-Sistem fotoğraf makinesi geliyor
X-Sistem fotoğraf makineleriyle aynasız pazarda önemli işlere imza atan Fujifilm, FujiRumors'un haberine göre önümüzdeki 3 ay içerisinde 1-inç sensörlü bir X-Sistem fotoğraf makinesi duyurmaya hazırlanıyor. X-Sistem adı altında daha önce APS-C sensör boyutu altına düşmeyen Fujifilm, görünüşe bakılırsa X-S1 benzeri yüksek zoom değeri sunan bir aynasız fotoğraf makinesini de gerekli görüyor.
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