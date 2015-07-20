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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "20 Temmuz 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon
Canon EF 35MM F/1.4L II'nin resmi satış fiyatı ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un geçtiğimiz gün Rusya merkezli bir internet sitesi üzerinde ortaya çıkan yeni lens modeli EF 35MM F/1.4L II, CanonRumors'un verdiği bilgiye göre önümüzdeki ay duyurulacak ve yaklaşık 1700$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Portre odaklı bir lens olan EF 35MM F/1.4L II, teknik detayları tam olarak bilinmiyor olsa da güçlü bir alternatif oluşturacak.

Sony
Sony 85mm F/1.4 G lens geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün yenilikçi firmalarından Sony, SonyAlphaRumors'un haberine göre FE 85mm f/1.4 lensini Eylül sonu ya da Ekim başında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Odak uzaklığı ve diyafram değeriyle tam bir porte lensi olan FE 85mm f/1.4'in, Zeiss ya da Sony G takısı alıp almayacağı ise şimdilik bilinmiyor.
Fujifilm
Fujifilm'den 1-inç sensörlü X-Sistem fotoğraf makinesi geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
X-Sistem fotoğraf makineleriyle aynasız pazarda önemli işlere imza atan Fujifilm, FujiRumors'un haberine göre önümüzdeki 3 ay içerisinde 1-inç sensörlü bir X-Sistem fotoğraf makinesi duyurmaya hazırlanıyor. X-Sistem adı altında daha önce APS-C sensör boyutu altına düşmeyen Fujifilm, görünüşe bakılırsa X-S1 benzeri yüksek zoom değeri sunan bir aynasız fotoğraf makinesini de gerekli görüyor.

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Portraitclub 3 yıl
1700 dolar olunca alması imkansız oluyor malesef
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