Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm'in X-A1 isimli aynasız fotoğraf makinesi görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde bir ön inceleme videosu da ortaya çıkan Olympus'un E-M1 modeli yanında şimdi de Fujifilm'in aynasız klasmanda yer alacak yeni temsilcisi X-A1 görüntülendi. Ortaya çıkan görselde firmanın diğer modellerine oranla daha modern bir yapıya sahip olduğu görülen X-A1, teknik olarak şimdilik X-Trans APS-C sensöre ve hareketli LCD ekran ile satışa çıkacak. 500$'ın altında bir fiyata satılacağı düşünülen model, giriş seviyesine hitap edecek.

Think Tank Photo

Think Tank Photo, Turnstyle isimli yeni çanta serisini duyurdu

Ürettiği başarılı çanta modelleri ile tanınan firmalardan Think Tank Photo, fotoğraf makinelerinin ya da video kameraların belde ya da sırt bölgesinde taşınması amacıyla Turnstyle isimli yeni bir çanta serisi hazırlamış durumda. Kaliteli malzeme yapısıyla üretilen çantalar, içerlerinde yer alan özel bölümler ile farklı lens veya aksesuarların taşınmasına ve aynı zamanda hızlı erişim sağlanmasına da imkan sağlıyorlar. Boyutlarına göre 74$, 84$ ve 99$ fiyat etiketlileriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilen modeller hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.



