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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Ağustos 2013"

5 yıl
235
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    
Fujifilm
Fujifilm'in X-A1 isimli aynasız fotoğraf makinesi görüntülendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde bir ön inceleme videosu da ortaya çıkan Olympus'un E-M1 modeli yanında şimdi de Fujifilm'in aynasız klasmanda yer alacak yeni temsilcisi X-A1 görüntülendi. Ortaya çıkan görselde firmanın diğer modellerine oranla daha modern bir yapıya sahip olduğu görülen X-A1, teknik olarak şimdilik X-Trans APS-C sensöre ve hareketli LCD ekran ile satışa çıkacak. 500$'ın altında bir fiyata satılacağı düşünülen model, giriş seviyesine hitap edecek.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Think Tank Photo 
Think Tank Photo, Turnstyle isimli yeni çanta serisini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Ürettiği başarılı çanta modelleri ile tanınan firmalardan Think Tank Photo, fotoğraf makinelerinin ya da video kameraların belde ya da sırt bölgesinde taşınması amacıyla Turnstyle isimli yeni bir çanta serisi hazırlamış durumda. Kaliteli malzeme yapısıyla üretilen çantalar, içerlerinde yer alan özel bölümler ile farklı lens veya aksesuarların taşınmasına ve aynı zamanda hızlı erişim sağlanmasına da imkan sağlıyorlar. Boyutlarına göre 74$, 84$ ve 99$ fiyat etiketlileriyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilen modeller hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


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