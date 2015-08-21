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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Ağustos 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sony
DigitalRevTv, Sony A7R Mark 2 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un 1 milyon abone barajını geçmeyi başaran fotoğraf odaklı önemli kanallarından DigitalRevTv, bu sefer tüm detaylarına burada yer verdiğimiz dünyanın en gelişmiş aynasız fotoğraf makinelerinden Sony A7R Mark 2'yi inceledi. Tahmin edebileceğiniz üzere oldukça beğenilen makinenin yapabildiklerini aşağıda görebilirsiniz.
Nikon
Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR lens modeli ertelendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon'un kısa süre önce duyurduğu yeni lens modeli Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR'ın dağıtım tarihi Ekim ayına ertelendi. İlk duyurulduğunda Ağustos ayı içerisinde dağıtıma çıkacağını duyduğumuz lens, malesef fotoğraf tutkunlarını biraz daha bekletecek gibi görünüyor
Fujifilm
Fujifilm X100T'nin halefi hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Sektörün önemli ismi Fujifilm, FujiRumors sitesinin son haberine göre X100T'nin yerine hazırladığı modele X-Pro 2'de kullandığı APS-C sensörü koymayı düşünüyor. FF sensörün olası Fujifilm X200 ile gelebileceği söylenirken, böylelikle X100T halefi için de FF sensör beklentileri şimdilik suya düşmüş gibi görünüyor. Ayrıca ek bir bilgi olarak Fujifilm'in uzun zamandır bilgiler gelen yeni tepe flaşının da 2016'nın ilk çeyreğine kaldığı yine gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Günün tartışma konusu:  Fujifilm X100T'nin yerini alacak model için beklentileriniz nelerdir ? FF (Tam Kare) sensör olup olmaması satın alma tercihinizi etkiler mi yoksa sizin için daha farklı özellikler mi önemli ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.

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