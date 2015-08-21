Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Ağustos 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony

DigitalRevTv, Sony A7R Mark 2 incelemesini yayınladı

YouTube'un 1 milyon abone barajını geçmeyi başaran fotoğraf odaklı önemli kanallarından DigitalRevTv, bu sefer tüm detaylarına burada yer verdiğimiz dünyanın en gelişmiş aynasız fotoğraf makinelerinden Sony A7R Mark 2'yi inceledi. Tahmin edebileceğiniz üzere oldukça beğenilen makinenin yapabildiklerini aşağıda görebilirsiniz.

Nikon

Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR lens modeli ertelendi

Nikon'un kısa süre önce duyurduğu yeni lens modeli Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR'ın dağıtım tarihi Ekim ayına ertelendi. İlk duyurulduğunda Ağustos ayı içerisinde dağıtıma çıkacağını duyduğumuz lens, malesef fotoğraf tutkunlarını biraz daha bekletecek gibi görünüyor

Fujifilm

Fujifilm X100T'nin halefi hakkında yeni bilgiler

Sektörün önemli ismi Fujifilm, FujiRumors sitesinin son haberine göre X100T'nin yerine hazırladığı modele X-Pro 2'de kullandığı APS-C sensörü koymayı düşünüyor. FF sensörün olası Fujifilm X200 ile gelebileceği söylenirken, böylelikle X100T halefi için de FF sensör beklentileri şimdilik suya düşmüş gibi görünüyor. Ayrıca ek bir bilgi olarak Fujifilm'in uzun zamandır bilgiler gelen yeni tepe flaşının da 2016'nın ilk çeyreğine kaldığı yine gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Günün tartışma konusu: Fujifilm X100T'nin yerini alacak model için beklentileriniz nelerdir ? FF (Tam Kare) sensör olup olmaması satın alma tercihinizi etkiler mi yoksa sizin için daha farklı özellikler mi önemli ? Yorumlarınızı aşağıda görmek isteriz.