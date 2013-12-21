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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Pentax / Fujifilm

Pentax K-3 için, Fujifilm ise X-E1, X-E2 ve X100S modelleri için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının iki büyük ismin Fujifilm ve Pentax, fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı. Bu modellerden Pentax K-3 v1.0.1 sürümüne yükseltildi ve genel olarak performans geliştirmelerine kavuştu, HDR Capture süresini kısaldı ve canlı izleme ekranı için büyütülmüş görüntü süresi uzatıldı. Fujifilm tarafında ise X-E1 v2.10, X-E2 v1.10 ve X100S ise v1.10 sürümlerine yükseltildi. Makineler 6 kategori altında çoklu çekim için numara değişikliği, RAW dosya çevirme, fotoğraf isimlerini değiştirme, canlı izleme için pozlama ve histogram görüntüleme ile AE kilit seçiminde diyafram ve perde hızını değiştirilmesi gibi geliştirme ve değişiklere kavuştu.

Yayınlanan güncellemelere aşağıda yer alan bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Nikon

Nikon’un yeni lensleri hakkında teknik detaylar ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon’un 2014 Ocak ayında düzenlenecek CES fuarında tanıtması beklenen AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ve AF-S NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G DX VRII lens modelleri hakkında Nikon Rumors sitesi tarafından yeni bilgiler ortaya atıldı. Bu doğrultuda lenslerin elde edilen teknik detayları şu şekilde:

Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G

  • 11 element 8 grup optik dizilim ( 1 ED element)
  • Altın halka yok
  • 25cm minimum netleme mesafesi
  • 58mm filtre çapı
  • Ortalama 300 gram ağırlık
  • 7 diyafram bıçağı

Nikon AF-S NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G DX VRII

  • 11 element 8 grup optik dizilim ( 1 aspherical element)
  • Ciddi oradan kompakt bir gövde
  • 52mm filtre çapı
  • Ortalama 200 gram ağırlık
  • 7 diyafram bıçağı

Nikon’dan CES 2014 fuarı kapsamında daha önce de söylediğimiz üzere giriş seviyesine konumlandırılan D3300 DSLR fotoğraf makinesi de bekleniyor.

Not: Görsel temsilidir.



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ozangunay 5 yıl
18-55 nedir yahu, yapacaklarsa 17-55 i revize edip VR ilavesiyle piyasaya sürsünler, ya da DX olarak 16-85 f:4 lanse etsinler.
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