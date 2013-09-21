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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon
Nikon D610 hakkında ilk teknik bilgiler ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon'un FF (Tam Kare) sensör ile hazırladığı D600 DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan D610 hakkında ilk bilgiler, firmaya yakın birçok sağlam kaynağa sahip NikonRumors'dan geldi. Bu teknik detaylara bakma gerekirse karşımıza;
  • 24.3 MP sensör (L modunda 6016 x 4016 piksel)
  • 100-6400 ISO aralığı
  • 9 çapraz 39 otomatik netleme noktası (F5.6'da 33 nokta kullanılabiliyor)
  • %100 kapsama alanına sahip vizör
  • 2,016 piksel RGB sensör kullanan TTL ölçüm sistemi
  • 1920 x 1080 piksel 30 / 25 / 24p video çekim kapasitesi
  • 3.2-inç 921K LCD ekran
  • EN-EL15 dahili batarya ve D600 ile ortak MB-D14 batarya grip
  • 141 x 113 x 82mm gövde boyutu 
Daha fazla ayrıntıya ulaşmaya çalıştığını sözlerine ekleyen site, fotoğraf makinesinin Ekim ayı içerisinde düzenlenecek Photoplus Expo 2013 etkinliği kapsamında resmi olarak tanıtılabileceğini belirtiyor. 

Olmypus
Olympus’un yeni amiral gemisi ile çekilmiş JPEG ve RAW formatında örnek fotoğraflar yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Firma tarafından 10 Eylül tarihinde resmi olarak duyurulan ve teknik olarak Micro Four Thirds sistem yapısıyla hazırlanan OMD E-M1, teknik olarak 16.3 MP Live Mos sensöre, elde çekimlerde ciddi avantaj sağlayan beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, TruePIC VII görüntü işlemcisine, 100-25600 ISO aralığına, 3-inç 1.37 milyon piksel hareketli LCD ekrana, % 100 kapsama alanına sahip 2.36 milyon piksel elektronik vizöre, 60-1/8000 enstantane değerine ve saniyede 10 kare seri çekim hızına, her zaman doğru netleme işlemi için 37 noktadan çip üstü sahne algılamalı ve 81 noktadan kontrast algılamalı iki farklı otomatik netleme sistemine, toza ve su sıçramalarına dayanıklı gövdeye ve Supersonic Wave Filter (SSWF) ismi verilen toz temizleme sistemine sahip. Aynı zamanda retro bir tasarım ile hazırlanan bu fotoğraf makinesi ile gerçek şartlarda çekilmiş JPEG ve RAW formatında örnek fotoğraflar yayınlayan "The.me" isimli internet sitesi, makinenin performansı gözler önüne seriyor.
Yayınlan fotoğraflara ve yüksek çözünürlüklü hallerine buradan ulaşabilirsiniz.

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fbkaya 5 yıl
oem84
dt1907 demekki d600 de sorunlar var.d610 cıkardıklarına göre iyi cıksın bakalım sorunlar halldeilmiş olur işallah
ülen bende diyom her sene her sene niye yeni model çıkarıyolar...yapsalar bir tane düzgün eksiksiz makina 10 sene çıkarmıcaklar aslında ama.. işte...

satacaklar hocam, satsınlarki para kazansınlar
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Stainless.. 5 yıl
Aynen öyle. Önce D600'ü çıkardı sattı, şimdi, üstünde çok önemli bir oynama yapmadan, güncelleyip yeni makine çıkarıyorlar. Yarın öbürgün bu da eksik diyip D620 de çıkar bakarsın...
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oem84 5 yıl
dt1907
demekki d600 de sorunlar var.d610 cıkardıklarına göre iyi cıksın bakalım sorunlar halldeilmiş olur işallah

ülen bende diyom her sene her sene niye yeni model çıkarıyolar...
yapsalar bir tane düzgün eksiksiz makina 10 sene çıkarmıcaklar aslında ama.. işte...
1 Yanıt Yanıtla
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3DneBandim 5 yıl oem84
oem84
dt1907
demekki d600 de sorunlar var.d610 cıkardıklarına göre iyi cıksın bakalım sorunlar halldeilmiş olur işallah

ülen bende diyom her sene her sene niye yeni model çıkarıyolar...
yapsalar bir tane düzgün eksiksiz makina 10 sene çıkarmıcaklar aslında ama.. işte...

+1 ama bence bilerek yapiyolar eksikleri oldugunun kendileride farkinda. daha cok satariz diye yapiyolar olabilir bence
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dt1907 5 yıl
demekki d600 de sorunlar var.d610 cıkardıklarına göre iyi cıksın bakalım sorunlar halldeilmiş olur işallah
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BLoWeR 5 yıl
FF de 100-6400 iso nedir yahu?
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