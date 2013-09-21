Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Eylül 2013"

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Nikon

Nikon D610 hakkında ilk teknik bilgiler ortaya çıktı

Nikon'un FF (Tam Kare) sensör ile hazırladığı D600 DSLR fotoğraf makinesinin yerine hazırlanan D610 hakkında ilk bilgiler, firmaya yakın birçok sağlam kaynağa sahip NikonRumors'dan geldi. Bu teknik detaylara bakma gerekirse karşımıza;

24.3 MP sensör (L modunda 6016 x 4016 piksel)

100-6400 ISO aralığı

9 çapraz 39 otomatik netleme noktası (F5.6'da 33 nokta kullanılabiliyor)

%100 kapsama alanına sahip vizör

2,016 piksel RGB sensör kullanan TTL ölçüm sistemi

1920 x 1080 piksel 30 / 25 / 24p video çekim kapasitesi

3.2-inç 921K LCD ekran

EN-EL15 dahili batarya ve D600 ile ortak MB-D14 batarya grip

141 x 113 x 82mm gövde boyutu

Daha fazla ayrıntıya ulaşmaya çalıştığını sözlerine ekleyen site, fotoğraf makinesinin Ekim ayı içerisinde düzenlenecek Photoplus Expo 2013 etkinliği kapsamında resmi olarak tanıtılabileceğini belirtiyor.





Olmypus

Olympus’un yeni amiral gemisi ile çekilmiş JPEG ve RAW formatında örnek fotoğraflar yayınladı

Firma tarafından 10 Eylül tarihinde resmi olarak duyurulan ve teknik olarak Micro Four Thirds sistem yapısıyla hazırlanan OMD E-M1, teknik olarak 16.3 MP Live Mos sensöre, elde çekimlerde ciddi avantaj sağlayan beş eksenli görüntü sabitleme teknolojisine, TruePIC VII görüntü işlemcisine, 100-25600 ISO aralığına, 3-inç 1.37 milyon piksel hareketli LCD ekrana, % 100 kapsama alanına sahip 2.36 milyon piksel elektronik vizöre, 60-1/8000 enstantane değerine ve saniyede 10 kare seri çekim hızına, her zaman doğru netleme işlemi için 37 noktadan çip üstü sahne algılamalı ve 81 noktadan kontrast algılamalı iki farklı otomatik netleme sistemine, toza ve su sıçramalarına dayanıklı gövdeye ve Supersonic Wave Filter (SSWF) ismi verilen toz temizleme sistemine sahip. Aynı zamanda retro bir tasarım ile hazırlanan bu fotoğraf makinesi ile gerçek şartlarda çekilmiş JPEG ve RAW formatında örnek fotoğraflar yayınlayan "The.me" isimli internet sitesi, makinenin performansı gözler önüne seriyor.

Yayınlan fotoğraflara ve yüksek çözünürlüklü hallerine buradan ulaşabilirsiniz.