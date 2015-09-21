Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Eylül 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Rokinon





Rokinon, 50mm f/1.2 ve 21mm f/1.4 lenslerini duyurdu

Samyang adıyla da tanıdığımız Rokinon, aynasız sistem Canon EF-M, Fujifilm X ve Sony E-Bayonet fotoğraf makineleri için hazırladığı 50mm f/1.2 ve 21mm f/1.4 lenslerini duyurdu . Odak uzaklıkları ve diyafram değerleriyle portre çekimlerine odaklanan lensler, manuel netleme çalışma gösteriyor ve 9 diyafram bıçağı taşıyorlar. Önümüzdeki ay satışa çıkacak olan lensler, 50mm için 550$, 21mm içinse 500$ seviyesinde.

Canon





Canon yeni EF 24-70mm f/2.8L üzerinde çalışıyor

Sektörün büyük ismi Canon, gelen son bilgilere göre EF 24-70mm f/2.8L lens modelinin "IS" yani titreşim önleme sistemine sahip yeni sürümü üzerinde çalışma gösteriyor. Nikon 24-70mm f/2.8E VR'dan sonra çalışmalarının hızlandığı tahmin edilen lens, şuan 2 ila 3 adet prototip ile test ediliyor ve son gövde tasarımına henüz karar verilmediği söylenenler arasında yer alıyor.

İnceleme

DigitalRevTV, Canon 5Ds R ile Sony A7r II karşılaştırmasını yayınladı

YouTube'un fotoğraf odaklı en popüler kanalarından DigitalRevTV, bu sefer Canon ve Sony'nin en yeni fotoğraf makineleri 5DS R ve A7r II'yi karşılaştırdığı videosunu yayınladı. Bir nevi 50 MP ile 42 MP'in karşılaştırması olan video, aynasız fotoğraf makinelerinin geldiği noktayı bir kez daha görebilmek adına büyük önem taşıyor. İncelemeyi direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Fujifilm





Fujifilm X-Pro 2'nin çıkış tarihi netleşiyor

X-Sistem fotoğraf makineleriyle çok büyük bir başarıya imza atan Fujifilm, FujiRumors'un geçmişte doğru bilgiler veren bir kaynağına göre X-Pro 2 modelini 2016 Ocak ayında resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor. X-Pro 1 yerine hazırlanan aynasız fotoğraf makinesi, teknik olaraksa yüksek ihtimalle aşağıdaki detaylara sahip olacak.

4K video desteği

24MP X-Trans APS-C sensör

EXR III görüntü işlemcisi

1/8000 enstantane

Çift SD kart yuvası

27 megapiksel çözünürlük

X-Pro 1 ile hemen hemen aynı magnezyum gövde

Hareketli LCD ekran

Hibrit vizör

WiFi

