Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Haziran 2013"

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Canon

Canon EF 14-24mm f/2.8L lens modeli sonbaharda çıkabilir

Büyük fotoğraf görüntüleme firması Canon, CanonRumors'un edindiği bilgiler göre EF 14-24mm f/2.8L lens modelini sonbahar ayalarında karşımıza çıkartabilir. 2013 yılı içerisinde ayrıca Canon EF 17-40mm f/4L ve Canon EF 16-35mm f/2.8L II lens modellerinin de yenilenmesi bekleniyor.

Nikon

Zenit Helios 40-2 85mm f/1.5 lens modeli Nikon için duyuruldu

Rusya merkezli optik üreticisi Zenit, Helios 40-2 85mm f/1.5 lens modelinin Nikon uyumlu versiyonunu duyurdu. Özellikle Bokeh konusunda oldukça farklı sonuçlar ortaya koyabilen lensin teknik özellikleri şu şekilde;

Odak uzaklığı: 85mm

Maksimum diyafram: 1.5

Minimum diyafram: 22

Görüş açısı: 28 derece

Manuel netleme

Boyutlar: 82 x 96mm

Ağırlık: 800 gram

Amerika fiyatı 550$ civarında satılan lens ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon, N1-CL1 yakım çekim filtresini duyurdu

Nikon Avustralya tarafından 1 serisi Nikkor lens modelleri için duyurulan yakın çekim filtresi N1-CL1, 40.5mm filtre çapına sahip lensler önüne takılarak lenslerin minimum netleme mesafesinin kısaltıyor ve objelerin daha yüksek büyütme oranı ile çekilmesine imkan veriyor. Makro fotoğraf severler için faydalı özellikler sağlayan filtre hakkında ayrıntılı bilgiye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.



