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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Canon
Canon EF 14-24mm f/2.8L lens modeli sonbaharda çıkabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Büyük fotoğraf görüntüleme firması Canon, CanonRumors'un edindiği bilgiler göre EF 14-24mm f/2.8L lens modelini sonbahar ayalarında karşımıza çıkartabilir. 2013 yılı içerisinde ayrıca Canon EF 17-40mm f/4L ve Canon EF 16-35mm f/2.8L II lens modellerinin de yenilenmesi bekleniyor.
Nikon
Zenit Helios 40-2 85mm f/1.5 lens modeli Nikon için duyuruldu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Rusya merkezli optik üreticisi Zenit, Helios 40-2 85mm f/1.5 lens modelinin Nikon uyumlu versiyonunu duyurdu. Özellikle Bokeh konusunda oldukça farklı sonuçlar ortaya koyabilen lensin teknik özellikleri şu şekilde;
  • Odak uzaklığı: 85mm
  • Maksimum diyafram: 1.5
  • Minimum diyafram: 22
  • Görüş açısı: 28 derece
  • Manuel netleme
  • Boyutlar: 82 x 96mm
  • Ağırlık: 800 gram 
Amerika fiyatı 550$ civarında satılan lens ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon, N1-CL1 yakım çekim filtresini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon Avustralya tarafından 1 serisi Nikkor lens modelleri için duyurulan yakın çekim filtresi N1-CL1, 40.5mm filtre çapına sahip lensler önüne takılarak lenslerin minimum netleme mesafesinin kısaltıyor ve objelerin daha yüksek büyütme oranı ile çekilmesine imkan veriyor. Makro fotoğraf severler için faydalı özellikler sağlayan filtre hakkında ayrıntılı bilgiye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


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batucan05bb 5 yıl
bu lenslere bu kadar para vermek yerine super takumar gibi bi manuel lens alıp harikalar yatılır hemde 1/10 fiyatına.
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