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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Haziran 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony RX100M3, DxOMark’ın son konuğu oldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lensler için yaptığı ayrıntılı testler ile tanınan DxOMark, test merkezinde bu sefer tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz Sony RX100M3’ü ağırladı. Yapılan testler sonucunda yerine geldiği RX100 ve RX100M2 modelleriyle benzer performans gösteren RX100M3, teknik olarak sürpriz bir sonuca imza atmış olsa da, bilindiği üzere esas farkını hızlı Zeiss 24-70mm f/1.8-2.8 (2.9 kat optik yakınlaştırma) lensi, yüksek kaliteli video çekim kapasitesi ve açılabilir elektronik vizörüyle ortaya koyuyor. (SAR)


Sigma

Sigma DP2 Quattro ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Daha çok ürettiği lensler ile tanınan Sigma’nın, geçtiğimiz Şubat ayında DP1 ve DP3 yanında duyurduğu 50mm lensi kompakt fotoğraf makinesi DP2 Quattro ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı. Yodobashi isimli internet sitesi tarafından yayınlanan son örnek fotoğraflarda ISO performansı gözler önüne serilen DP2 Quattro, kısa süre önce de açıklandığı üzere 999$ fiyat etiketine sahip olacak ve Ağustos ayında raflardaki yerini alacak. Daha önce yayınlanan diğer örnek fotoğraflara ise buradan ulaşabilirsiniz.


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zerocontrol 4 yıl
Sigma ISO 1250 ye kadar harika işler çıkarmış
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einhander 4 yıl
sigmanın makınesı bende merak uyandırıyor
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