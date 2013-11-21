Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon D3300 DSLR fotoğraf makinesi ortaya çıktı

Nikon’un giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesi ailesi, görünüşe göre yakın zaman içerisinde D3300 modeli ile genişleyecek. Nikon Rumors sitesine gönderilen bir fotoğraf üzerinde ortaya çıkan D3300, gövde olarak serinin diğer modellerine benzer bir yapıya sahip. Teknik ayrıntıları belli olmayan modelin, gerçek olmama ihtimali de bulunuyor.









Olympus





Giriş seviyesi Olympus OMD fotoğraf makinesi Ocak ya da Şubat aylarında duyurulabilir

Fotoğraf dünyası içerisinde retro fotoğraf makinesi akımını sürdürmeye devam eden firmalardan Olympus, gelen bilgilere göre giriş seviyesi Olympus OMD fotoğraf makinesini Ocak ya da Şubat aylarında duyurmaya hazırlanıyor. MFT sistem yapısıyla geleceği belirtilen model, E-M1 üzerinde kullanılan AA filtresi olmayan sensörü ve elektronik vizörü kullanabilir.





Not: Görsel temsilidir.



