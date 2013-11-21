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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Kasım 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      

Nikon

Nikon D3300 DSLR fotoğraf makinesi ortaya çıktı
Nikon’un giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesi ailesi, görünüşe göre yakın zaman içerisinde D3300 modeli ile genişleyecek. Nikon Rumors sitesine gönderilen bir fotoğraf üzerinde ortaya çıkan D3300, gövde olarak serinin diğer modellerine benzer bir yapıya sahip. Teknik ayrıntıları belli olmayan modelin, gerçek olmama ihtimali de bulunuyor.


Olympus

Giriş seviyesi Olympus OMD fotoğraf makinesi Ocak ya da Şubat aylarında duyurulabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyası içerisinde retro fotoğraf makinesi akımını sürdürmeye devam eden firmalardan Olympus, gelen bilgilere göre giriş seviyesi Olympus OMD fotoğraf makinesini Ocak ya da Şubat aylarında duyurmaya hazırlanıyor. MFT sistem yapısıyla geleceği belirtilen model, E-M1 üzerinde kullanılan AA filtresi olmayan sensörü ve elektronik vizörü kullanabilir.

Not: Görsel temsilidir.


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jeofizikci 5 yıl
iyice telefon işine bağladılar.
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mizantropia 5 yıl
Nikonlarda deklanşörün altındaki kırmızı çizgi ne işe yarıyor?
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oem84 5 yıl
D3300 deki o kırmızı daire içindeki yer ne demek oluyor?
muhtemelen D3200 den farklı olan tek nokta...
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CanTnçr 5 yıl oem84
oem84

D3300 deki o kırmızı daire içindeki yer ne demek oluyor?
muhtemelen D3200 den farklı olan tek nokta...

O nokta D3200 üzerinde de var. Büyük ihtimal gerçek değil D3300. Umarım da gerçek değildir hiç gerek yok açıkçası
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Noctivagant 5 yıl oem84
oem84

D3300 deki o kırmızı daire içindeki yer ne demek oluyor?
muhtemelen D3200 den farklı olan tek nokta...

Nikon makinelerin hepsinde o yer var. D3100 de de var. Hatta elle dokununca içeri doğru gidip geliyor ama ne işe yaradığı hakkında fikrim yok.
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