Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon, D300, D300s, D700 ve P7700 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri çıkarttı

Piyasaya sunduğu fotoğraf makinelerine desteğini sürdüren Nikon'un çıkarttığı yeni yazılım güncellemeleri, D300 modelini A 1.11 B 1.11 sürümüne, D300s modelini A 1.02 B 1.02 sürümüne, D700 modelini A 1.04 B 1.03 sürümüne ve P7700 modelini 1.2 sürümüne güncelliyor. D300, D300s ve D700 DSLR fotoğraf makinelerine Nikon'un yakın zamanda piyasaya çıkarttığı "Nikkor 800mm f/5.6E FL ED VR" lens desteği ekleyen güncellemeler, üst seviye kompakt fotoğraf makinesi P7700 için ise, manuel çekim modunda ISO ayarlarının değişmesiyle alakalı meydana gelen bir soruna çözüm getiriyor.

Nikon tarafından yayınlanan yeni yazılım güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon fotoğraf makineleri için iki yeni GPS ünitesi satışa sunuldu

Çekilen fotoğraflar üzerine kaydın yapıldığı bölgenin koordinat verilerini eklemeye yarayan GPS ünitelerine, Hong Kong merkezli di-GPS firması tarafından iki yeni model eklendi. di-GPS Eco ProFessional (Pro-F) ve di-GPS Eco ProSumer (Pro-S) isimlerine sahip olan modeller, birçok Nikon DSLR fotoğraf makinesi ve P7700 kompakt fotoğraf makinesi üzerinde çalışabiliyor. Oldukça hafif (16 gram) ve küçük oldukları belirtilen üniteler, MTK MT3339 GPS çipi ile yüksek performans ve belirleme oranı ortaya koyabiliyorlar.

di-GPS tarafından duyurulan GPS üniteleri hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.





Panasonic

Panasonic GX2, en geç Ağustos ayında duyurulacak

Panasonic'in 2011 yılı içerisinde piyasaya sunduğu lensleri değiştirilebilen aynası fotoğraf makinesi GX1 modelinin yerine gelmesi beklenen GX2, öğrenilen son bilgilere göre en geç Ağustos ayında kullanıcılar karşısına çıkartılacak. Yerine geleceği modele oranla daha kaliteli gövde yapısına ve yeni bir tasarım anlayışına sahip olacağı belirtilen GX2'in, daha önce de GH3 ile aynı 16MP sensöre ve gelişmiş otomatik netleme performansıyla piyasaya çıkacağı belirtilmişti.

Panasonic'in çıkması muhtemel GX2 aynasız fotoğraf makinesi için şimdilik 800$ fiyat etiketi konuşuluyor.



