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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Mayıs 2014"

5 yıl
203
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Nikon

Nikon NEF Codec 1.22.0 yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon'un RAW (NEF) dosya formatına sahip fotoğraflarının açılmasına imkan sağlayan NEF Codec 1.22.0 güncellemesi kullanıma sunuldu. Yeni sürümler beraber eklenen fotoğraf makineleri ise firmanın 1 serisi aynasız fotoğraf makinelerinden V3 ve J4 modelleri. Yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.


Fujifilm

Fujifilm X20’in üretimi durduruldu; 1-inç sensörlü X30 yolda olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makineleri oldukça beğenilen Fujifilm’in X20 modeli, yabancı satış kanalları üzerinde üretimi durduruldu olarak işaretlenmeye başlandı. Bu gelişme sonrasında da X30 modeli yeniden gündemin üst sıralarına yükseldi. FujiRumors’a göre 3 Temmuz tarihinde duyurulacak olan Fujifilm X30, büyük ihtimalle 1-inçlik X-Trans sensöre sahip olacak ve Sony RX100 karşısına sağlam bir rakip olarak çıkartılacak. 

Fujifilm’in ek olarak yaz aylarında satışa sunulacak “Dijital Orta Format veya Dijital Orta Format Aynasız” fotoğraf makine ya da makineleri üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. (FR1) / (FR2) / (MR)


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