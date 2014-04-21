Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Nisan 2014"

5 yıl
225
1
9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony RX200’ün 28-10mm F/1.8-2.8 lens ile geleceği konuşuluyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Patent incelemeleri konusunda önemli sitelerden Egami, Sony’nin RX100 serisi fotoğraf makineleri için aldığı 28-100mm F/1.8-2.8 lens patentini ortaya çıkarttı. 1-inç sensörler için hazırlanan lensin Sony’nin beklenen RX200 modelinde kullanabileceği konuşuluyor ve sunduğu diyafram değeriyle RX100 ve RX100II modellerinde yer alan 28-100mm f/1.8-4.9’dan daha hızlı olarak karşımıza çıkıyor. 

Not: Görsel temsilidir. (SAR)


Panasonic

Panasonic, GF7 planlarını rafa kaldırdı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi sektörünün önemli isimlerinden Panasonic, 4/3 Rumors sitesinin haberine göre detaylarına burada değindiğimiz Lumix GF6 yerine hazırladığı GF7 fotoğraf makinesini rafa kaldırdı. Bu sene içerisinde GF serisi yeni bir fotoğraf makinesi duyurmayacağı belirtilen firmanın, daha çok “yüksek kar getiren” modeller üzerine yoğunlaşacağı söyleniyor.

Not: Görsel Panasonic GF7’nin patent tasarımıdır. (43r)


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
modifci 5 yıl en beğenilen neo01470
neo01470
Bunun yerine android wp8 ios için kaliteli kamera uygulamalarını tanıtsanız çok daha bilgilendirici olur

Bu sitede sadece telefon kullanıcıları yok ki ben hergün takip ediyorum bu haberleri
neo01470Bunun yerine android wp8 ios için kaliteli kamera uygulamalarını tanıtsanız çok daha bilgilendirici olurBu sitede sad...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
kardeşim beğenmiyorsan bu haberleri okumak zorunda değilsin. Bende her gün bu haberleri takip ediyorum, yorum falan atmamamız haberleri okuyan olmadığı anlamına gelmez. Telefon uygulamalarını tanıtan bir sürü bölüm var. Onlarla ilgilenmeyen biri de gidip o konunun altına senin gibi yorum yapar ise nasıl çıkılır işin içinden?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 5 yıl
"Sony RX200’ün 28-10mm F/1.8-2.8 lens ile geleceği konuşuluyor"
28-10mm ne menem bi lşensdir öyle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devilsadvocate 5 yıl
tüh teflon tava tanıtımı diye tıkladım ne çıktı:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 5 yıl
Bunun yerine android wp8 ios için kaliteli kamera uygulamalarını tanıtsanız çok daha bilgilendirici olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
modifci 5 yıl neo01470
neo01470
Bunun yerine android wp8 ios için kaliteli kamera uygulamalarını tanıtsanız çok daha bilgilendirici olur

Bu sitede sadece telefon kullanıcıları yok ki ben hergün takip ediyorum bu haberleri
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: LG G3, OnePlus One, Google'ın ucuz Nexus planları ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim