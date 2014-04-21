Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony RX200’ün 28-10mm F/1.8-2.8 lens ile geleceği konuşuluyor

Patent incelemeleri konusunda önemli sitelerden Egami, Sony’nin RX100 serisi fotoğraf makineleri için aldığı 28-100mm F/1.8-2.8 lens patentini ortaya çıkarttı. 1-inç sensörler için hazırlanan lensin Sony’nin beklenen RX200 modelinde kullanabileceği konuşuluyor ve sunduğu diyafram değeriyle RX100 ve RX100II modellerinde yer alan 28-100mm f/1.8-4.9’dan daha hızlı olarak karşımıza çıkıyor.













Panasonic





Panasonic, GF7 planlarını rafa kaldırdı

Fotoğraf makinesi sektörünün önemli isimlerinden Panasonic, 4/3 Rumors sitesinin haberine göre detaylarına burada değindiğimiz Lumix GF6 yerine hazırladığı GF7 fotoğraf makinesini rafa kaldırdı. Bu sene içerisinde GF serisi yeni bir fotoğraf makinesi duyurmayacağı belirtilen firmanın, daha çok “yüksek kar getiren” modeller üzerine yoğunlaşacağı söyleniyor.





Not: Görsel Panasonic GF7’nin patent tasarımıdır. Görsel Panasonic GF7’nin patent tasarımıdır. (43r)



