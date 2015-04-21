Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Nisan 2015"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon'un FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi ufukta göründü
Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla büyük sensörlü aynasız fotoğraf makinesi hazırlamayacağını söyleyen Nikon, NikonRumors'un son haberine göre bu fikrinde vazgeçmişe benziyor. Bu noktada FF (Tam Kare) bir aynasız fotoğraf makinesi üzerinde çalışmaya başladığı öğrenilen firma, ilk gelen bilgiler doğru çıkarsa bu modeli Olympus E-M1 benzeri ufak bir gövde de elektronik vizör olmadan karşımıza çıkartacak. F-Bayonet kullanacağı belirtilen modelin, şuan için saha testlerinde olması ise piyasaya çıkışı hakkında büyük ümitler veriyor. Resmi çıkış tarihi içinse 2015 sonu ya da 2016 başı gösteriliyor.
Not: Görsel temsilidir.
Sony
Sony yeni RX1-X fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor
Hazırladığı görüntüleme ürünleriyle her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Sony, SonyAlpaRumors'un elde ettiği son bilgilere göre yeni RX1-X model isimli fotoğraf makinesi için hazırlık içerisinde bulunuyor. Hakkında herhangi bir kesinleşmiş teknik bilgi bulunmayan modelin, sektörde dönen dedikodulara göre firmanın kavisli sensöre sahip ilk FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi olabileceği söyleniyor. 35mm F/1.8 lens ile gelmesine büyük bir şans verilen yeni RX1-X'in, "X" takısından dolayı 38 ya da 50 megapiksel civarı bir yüksek çözünürlük sunabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Not: Görsel temsilidir.
Canon
Canon 6D Mark 2 için konuşulmaya başlandı
Canon'un 5D Mark serisi altına yerleştirdiği fiyat / performans oranı yüksek FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makinesi 6D, CanonRumors'un verdiği bilgilere göre 2016'nın ilk çeyreğinde yerini 6D Mark 2'ye bırakacak. 6D'ye oranla daha ufak ve hafif bir gövdeyle gelebileceği belirtilen Mark 2, ayrıca daha güçlü bir batarya taşıyacak, 24 megapiksel seviyesinde Canon üretimi sensör kullanacak ve genel olarak çok büyük radikal değişiklikler almayacak. Canon 6D Mark 2, tahminler doğru çıkarsa EOS 5D Mark IV'den sonra raflardaki yerini alacak.
Not: Görsel temsilidir.
Fujifilm
Fujifilm, F/1.0 diyafram değerine ve sabit odaklı uzaklığına sahip bir lens hazırlıyor olabilir
X-Sistem ile önemli başarılar elde eden Fujifilm, FujiRumors'un kaynaklarından gelen son bilgilere göre 30mm civarında odak uzaklığına ve F/1.0 gibi oldukça dikkat çekici diyafram değerine sahip bir lens üzerinde çalışma gösteriyor. Diğer teknik detayları henüz belli olmayan modelin, geliştirme sürecine bağlı olarak bazı değişiklikler alabileceği de söyleniyor. Düşük ışıklı ortamlardaki portre fotoğrafları için oldukça etkili bir seçenek oluşturması beklenen lens, Fujifilm kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırıyor.
Not: Görsel temsilidir.
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Bir de üstüne Fuji orta format aynasız eyvah eyvah :D :D Piyasa süper alevlenir ve yine kullanıcıya yarar bu durum :)
FF'den öte sizin şu organik sensörü çok merak ediyorum. Baya sağlam bir dinamik aralık sunacakmış gibi geliyor