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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Ocak 2014"

5 yıl
4,2b
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13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm’in X-Sistem yeni fotoğraf makinesi X-T1 görüntülendi
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm, 28 Ocak tarihinde resmi duyurusunu yapacağı yeni X-Sistem fotoğraf makinesi X-T1’in ilk görsellerini hem internet sitesi hem de Japonya merkezli bir gazete üzerinde yayınladı. Resmi görsellerde tamamı görünmeyen ancak FujiRumors’un yayınladığı son görsellerde retro tasarımı gözler önüne serilen fotoğraf makinesi, teknik olarak da 16MP APS-C X-Trans II sensör, elektronik vizör, saniyede 8 kare seri çekim hızı, maksimum 51,200 ISO değeri, çift UHS-II SD hafıza kartı desteği, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi ve X-E2’den çok daha hızlı otomatik netleme hızı gibi detaylar ile karşımıza çıkacak. Lensleri değiştirilebilen X-T1, suya karşı dayanıklı gövdesiyle de seriye yeni bir soluk getirecek. Fiyat noktasında ise 1700$ konuşulanlar arasında.
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
(FR) / (FR)

Samsung

Samsung, 2014 yılı içerisinde iki yeni NX kamera ve lens modeli duyuracak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf sektörü için yatırım yapmaya hız kesmeden devam eden teknoloji devi Samsung, gelen son bilgilere göre 2014 yılı içerisinde NX sistem uyumlu suya / toza karşı dayanıklı 50-135mm f/1.8-2 S ED OIS ile 24mm f/1.4 S ED lens modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Aynı zamanda 300mm f/2.8 NX lens modeli üzerinde de çalıştığını öğrenilen firma, fotoğraf makinesi tarafında ise giriş seviyesi NX kamera modeli ile yeni NX3000 modellerini görücüye çıkartacak. Samsung’dan ayrıca 2015 için üst seviye yeni NX modeli beklenenler arasında yer alıyor.



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theyapici 5 yıl
retroya yöneliş var bunu nikonda gördü bakalım canon ne zaman görecek? küçük ama işlevi büyük omd gibi
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m@hm@ 5 yıl
50-135 f1.8/2'nin boyutlarını çok merak ediyorum,yinede o aralığa o diyafram güzel işler çıkarır gibime geliyor
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TempleJoker 5 yıl
fujifilmin makinesinin tasarımı şahane.
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XPerience 5 yıl
Bu "besin" piramidine göre en üst modelin adı NX3 olacak gibi görünüyor :)
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serseri sirin 5 yıl
1700 dolar mı? türkiyede 5000TL den mi satacaklar. belki daha fazla. şekli şemali çok güzel. Nikon DF havası sezdim.

fujinin tek sorunu fiyatı. :)
2 Yanıt Yanıtla +2
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CanTnçr 5 yıl serseri sirin
serseri sirin

1700 dolar mı? türkiyede 5000TL den mi satacaklar. belki daha fazla. şekli şemali çok güzel. Nikon DF havası sezdim.

fujinin tek sorunu fiyatı. :)

Fiyat konusu henüz kesinleşmiş değil. Son gelen bilgilere göre 1300$ konuşulmaya başlandı. Türkiye fiyatı gerçekten yüksek olacak


fujirumors.com/...≈-1200-1300/
2 Yanıt Yanıtla
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl serseri sirin
serseri sirin

1700 dolar mı? türkiyede 5000TL den mi satacaklar. belki daha fazla. şekli şemali çok güzel. Nikon DF havası sezdim.

fujinin tek sorunu fiyatı. :)

Ne 5.000 ne de daha fazlası... Eğer fiyat 1.700 USD de oluşursa bizde 3.499 TL olur (KDV Dahil perakende raf fiyatı)
1500 dolar olursa 3.000 TL gibi bir fiyat çıkar


Uyguladığımız farklı bir strateji ile bu fiyat kargaşasını ve ÖTV den kaynaklanan Türkiyedeki artışları kompanse ediyoruz ve özellikle X-Sistem makine ve ekipmanlarında bunu ilk defa devreye aldık ve Türkiyedeki kullanıcılar açısından memnun edici bir durum söz konusu.
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