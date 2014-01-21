Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Fujifilm





Fujifilm’in X-Sistem yeni fotoğraf makinesi X-T1 görüntülendi

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Fujifilm, 28 Ocak tarihinde resmi duyurusunu yapacağı yeni X-Sistem fotoğraf makinesi X-T1’in ilk görsellerini hem internet sitesi hem de Japonya merkezli bir gazete üzerinde yayınladı. Resmi görsellerde tamamı görünmeyen ancak FujiRumors’un yayınladığı son görsellerde retro tasarımı gözler önüne serilen fotoğraf makinesi, teknik olarak da 16MP APS-C X-Trans II sensör, elektronik vizör, saniyede 8 kare seri çekim hızı, maksimum 51,200 ISO değeri, çift UHS-II SD hafıza kartı desteği, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi ve X-E2’den çok daha hızlı otomatik netleme hızı gibi detaylar ile karşımıza çıkacak. Lensleri değiştirilebilen X-T1, suya karşı dayanıklı gövdesiyle de seriye yeni bir soluk getirecek. Fiyat noktasında ise 1700$ konuşulanlar arasında.





Samsung





Samsung, 2014 yılı içerisinde iki yeni NX kamera ve lens modeli duyuracak

Fotoğraf sektörü için yatırım yapmaya hız kesmeden devam eden teknoloji devi Samsung, gelen son bilgilere göre 2014 yılı içerisinde NX sistem uyumlu suya / toza karşı dayanıklı 50-135mm f/1.8-2 S ED OIS ile 24mm f/1.4 S ED lens modellerini kullanıcıların beğenisine sunacak. Aynı zamanda 300mm f/2.8 NX lens modeli üzerinde de çalıştığını öğrenilen firma, fotoğraf makinesi tarafında ise giriş seviyesi NX kamera modeli ile yeni NX3000 modellerini görücüye çıkartacak. Samsung’dan ayrıca 2015 için üst seviye yeni NX modeli beklenenler arasında yer alıyor.







