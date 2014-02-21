Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Şubat 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Canon





Canon’dan yeni EF-S 24mm ve yeni USM Motor gelebilir

Görüntüleme tarafının önemli ismi Canon, gelen son bilgilere göre yeni EF-S 24mm STM lens modeli üzerinde çalışma gösteriyor. Hakkında şimdilik herhangi bir detay bulunmayan lensin, EOS 7D Mark 2 ile beraber yaz aylarında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Firma tarafından gelen diğer bilgi ise C-USM isimli yeni bir otomatik netleme motoru üzerine. Açılımı “Compact Ultrasonic Motor” olan bu yeni teknoloji, büyük ihtimalle daha ufak lenslerin önünü açacak ve bu teknoloji taşıyan ilk lens, yaz ayalarında satışa sunulması beklenen yeni Canon 50mm olacak.





Not: Görsel temsilidir.













Sony





Sony’nin yeni FE lensleri 16-35mm, 35mm f/1.4 ve 90mm makro olabilir

Geçtiğimiz sene içerisinde duyurduğu FF (Tam Kare) sensörlü fotoğraf makineleri A7 ve A7r ile büyük beğeni toplayan Sony, bu modellerle uyumlu kısıtlı FE (Full Frame E-Mount) lenslerini Japonya merkezli Kakaku’ya göre yakın zaman içerisinde Zeiss 16-35mm f/4, Zeiss 35mm f/1.4 ve Sony G 90mm Makro modelleri ile genişletecek. Şimdilik çıkışları hakkında kesin konuşulmayan bu lens modellerinin, önümüzdeki 4 ile 6 hafta içerisinde yapılacak bir duyuru kapsamında tanıtılması da beklentiler arasında yer alıyor.







