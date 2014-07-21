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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony, A99 ve A58’i bu yıl boyunca satmaya devam edecek
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli firmalarından Sony, SonyAlphaRumors’un sağlam bir kaynağa dayandırdığı haberine göre A99 ve A58 model isimli fotoğraf makinelerini 2014 yılı boyunca satmaya devam edecek. İlerleyen zaman için A99 II ve A58 II modellerinin beklendiği firmanın, aynı zamanda A7r ile aynı sensöre sahip A-Mount bir model de satışa sunması bekleniyor.


Canon

Canon, 45 kat optik yakınlaştırmaya sahip sualtı kamerası için patent altı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli firmalarından Canon, parlama önleyici filtreye sahip Foveon benzeri sensör teknolojisi sonrası şimdi de 45 kat optik yakınlaştırmaya sahip Powershot D sualtı kamerası için patent başvurusunda bulundu. Diğer teknik detayları bilinmeyen lensin, diyafram değeri olarak F/4.0-9.0 sunduğu elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Not: Görsel temsilidir. (CW)


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zerocontrol 4 yıl
Canon un fotograf makinesi gayet mantıklı.Bu tarz makineleri kullan kişiler genellikle doğayla veya ekstrem sporlarlada uğraştığı için bu değerde zoom gerekli olabiliyor.
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olağan_şüpheli 4 yıl
Su üstünde bile fazla gereksiz 45 zum
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goksel_k 4 yıl
Su altı gibi görüş mesafesi sınırlı bir ortamda 45x biraz absürd değil mi? 4,5x olmasın sakın?
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Psydia 4 yıl goksel_k
goksel_k

Su altı gibi görüş mesafesi sınırlı bir ortamda 45x biraz absürd değil mi? 4,5x olmasın sakın?

f değerine bakılınca 45x olması normal hocam
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