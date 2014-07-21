Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "21 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony, A99 ve A58’i bu yıl boyunca satmaya devam edecek

Sektörün önemli firmalarından Sony, SonyAlphaRumors’un sağlam bir kaynağa dayandırdığı haberine göre A99 ve A58 model isimli fotoğraf makinelerini 2014 yılı boyunca satmaya devam edecek. İlerleyen zaman için A99 II ve A58 II modellerinin beklendiği firmanın, aynı zamanda A7r ile aynı sensöre sahip A-Mount bir model de satışa sunması bekleniyor.









Canon





Canon, 45 kat optik yakınlaştırmaya sahip sualtı kamerası için patent altı

Sektörün önemli firmalarından Canon, parlama önleyici filtreye sahip Foveon benzeri sensör teknolojisi sonrası şimdi de 45 kat optik yakınlaştırmaya sahip Powershot D sualtı kamerası için patent başvurusunda bulundu. Diğer teknik detayları bilinmeyen lensin, diyafram değeri olarak F/4.0-9.0 sunduğu elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.







