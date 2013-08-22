Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ağustos 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony

Sony'nin yakın zamanda duyuracağı fotoğraf makinesi ve lens modelleri ortaya çıktı

Uzun zamandır farklı fotoğraf makineleri ve lens modelleri üzerinde çalıştığını duyduğumuz Sony'nin, büyük ihtimal önümüzdeki hafta duyuracağı modeller belli oldu. Digicaminfo sitesi tarafından öğrenilen bilgiye göre NEX-5T fotoğraf makinesi, A3000 / ILC-300 fotoğraf makinesi, QX10 ve QX100 lens kamera modelleri, Zeiss Vario-Tessar T * E 16-70mm F4 ZA OSS ve E PZ 18-105mm F4G OSS lens modelleriyle karşımıza çıkmasına yüksek ihtimal verilen firma, beklentiler doğru çıkarsa fotoğraf dünyasına oldukça hareketli saatler yaşatacak.

Canon

Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 2013 sonunda duyurulabilir

Canon'un aynasız pazarındaki temsilcisi EOS M isimli fotoğraf makinesinin yerine duyurulması beklenen devam modelinin, 2013 sonunda resmi olarak duyurulabileceği konuşuluyor. İki farklı model üzerinde çalıştığını bildiğimiz firma, aynasız pazar içerisinde daha fazla yer almak istiyor ve bu sistemler için iki yeni lens modeli de hazırlıyor.



