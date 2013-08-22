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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    
Sony 
Sony'nin yakın zamanda duyuracağı fotoğraf makinesi ve lens modelleri ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Uzun zamandır farklı fotoğraf makineleri ve lens modelleri üzerinde çalıştığını duyduğumuz Sony'nin, büyük ihtimal önümüzdeki hafta duyuracağı modeller belli oldu. Digicaminfo sitesi tarafından öğrenilen bilgiye göre NEX-5T fotoğraf makinesi, A3000 / ILC-300 fotoğraf makinesi, QX10 ve QX100 lens kamera modelleri, Zeiss Vario-Tessar T * E 16-70mm F4 ZA OSS ve E PZ 18-105mm F4G OSS lens modelleriyle karşımıza çıkmasına yüksek ihtimal verilen firma, beklentiler doğru çıkarsa fotoğraf dünyasına oldukça hareketli saatler yaşatacak.
Canon
Canon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 2013 sonunda duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un aynasız pazarındaki temsilcisi EOS M isimli fotoğraf makinesinin yerine duyurulması beklenen devam modelinin, 2013 sonunda resmi olarak duyurulabileceği konuşuluyor. İki farklı model üzerinde çalıştığını bildiğimiz firma, aynasız pazar içerisinde daha fazla yer almak istiyor ve bu sistemler için iki yeni lens modeli de hazırlıyor.


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theyapici 5 yıl
canon powershot g16 ve başka makineler ve 55 250 stm yi duyurdu
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jimi1984 5 yıl theyapici
theyapici

canon powershot g16 ve başka makineler ve 55 250 stm yi duyurdu

Ama olmadı ki şimdi :(

Yarın ki haberlerde çıkacaktı belki :( Tüm hevesim kaçtı valla
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