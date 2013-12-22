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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Aralık 2013"

5 yıl
381
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon’un beklenen üst seviye DSLR fotoğraf makinesinin adı EOS-A1 olabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf yanında video tarafında da yer alan önemli üreticilerinden Canon, bildiğiniz üzere üst seviye bir yeni DSLR fotoğraf makinesi üzerinde uzun zamandır çalışıyor. EOS-1 düzeyinde olacağı belirtilen bu model hakkında ortaya çıkan son bilgilere göre ise, fotoğraf makinesi EOS-A1 ismiyle karşımıza çıkacak ve üzerinde optik ile elektronik vizörün karşımı bir hibrit vizör yer alacak. Yüksek mega piksel değerine sahip olacağı söylenen bu model, aynı zamanda video konusunda da şu ana kadar satışa sunulmuş DSLR modelleri arasında görülen en yüksek performansı ortaya koyacak. 2014 yılında satışa çıkması beklenen fotoğraf makinesinin, kısa zaman içerisinde teknik olarak da netleşmesi bekleniyor.


Eğitim      

Kutay Kösem, video serisine temel fotoğraf bilgileriyle alakalı yeni bir konu daha ekledi     
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf üzerine hazırladığı eğitim videolarına devam eden Kutay Kösem, daha önce yayınladığı temel fotoğraf eğitimlerini güncelleyerek hazırladığı yeni serisine faydalı birçok konu sonrası “Flaş ve Işık Kullanımı” isimli yeni bir içerik daha ekledi. Özellikle fotoğraf çekmeye yeni başlayan kişiler için oldukça sade bir dille anlatılan bu yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilir, Kutay Kösem'in diğer videolara ise buradan ulaşabilirsiniz.


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