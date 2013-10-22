Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon'dan FF (Tam Kare) sensöre, F-Mount bağlantıya ve retro görüntüye sahip yeni bir fotoğraf makinesi geliyor

Fotoğraf sektörünün en bilindik firmalarından Nikon, NikonRumors'un ortaya attığı bilgilere göre 1 ya da 3 hafta içerisinde yeni bir fotoğraf makinesi duyuracak. Teknik olarak yüksek ihtimalle Nikon D4 içerisinde kullanılan 16.2 mega piksel çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensöre, F-Mount bağlantı yapısına, 3.2-inç LCD ekrana, 2016 piksel RGB ölçüm sistemine, firmanın efsanelerinden FM2 tarzı retro tasarıma, saniyede 5.5 kare seri çekim hızına, 100-12800 ISO aralığına, EN-El14 bataryaya, pentaprism vizöre, 143.5 x 110 x 66.5 mm boyuta, 765 gram ağırlığa ve EXPEED 3 görüntü işlemcisine sahip olacağı söylenen model, firma tarafından "Hibrit" kamera olarak nitelendiriliyor ve pentaprism vizör nedeniyle aynasız bir model olmayacağı belirtiliyor. Son olarak Nikkor 50mm f/1.8G lens ile geleceği konuşulan yeni fotoğraf makinesi, non-AI lensler ile ölçüm ve diyafram kontrolüne izin verebilecek ve ilginç olarak video çekimi yapamayacak (Büyük ihtimal Nikon böyle bir hata yapmaz).





Teknik olarak oldukça dikkat çekici duran yeni Nikon FF fotoğraf makinesinin ismi henüz bilinmiyor ancak 6 Kasım tarihinde resmi olarak duyurulabileceği belirtiliyor.





Fujifilm

Fujifilm, X-Sistem yeni fotoğraf makineleri XQ1 ve X-E2 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Geçtiğimiz hafta içerisinde resmen tanıtılan Fujifilm XQ1 ve X-E2, teknik detayları ile birçok büyük fotoğraf sitesinden ve genel olarak kullanıcılardan olumlu puanlar ve yorumlar aldılar. 16 mega piksel çözünürlüğünde X-Trans CMOS II sensör ile gelen X-E2 ve 12 mega piksel çözünürlüğünde 2/3” X-Trans CMOS II sensör ile gelen XQ1, ortak olarak güçlerini EXR II görüntü işlemcisinden alıyorlar. Bu makinelerin gerçek şartlarda gösterdiği performansı göstermek için örnek fotoğraflar yayınlayan Fujifilm, sektör için başarılı işlerin altına imza atmaya devam ediyor.



