Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm'in XF 56mm f/1.2 R ve XF 10-24mm f/4 R lens modelleri ilk defa görüntülendi

Firmanın X-Mount bağlantı yuvasına sahip fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen XF 56mm f/1.2 R ve XF 10-24mm f/4 R lens modelleri, Fujifilm'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan bir katalog üzerinde ilk defa görüntülendi. Tasarımsal olarak diğer modellerden farklı bir çizgi ortaya koymayan lenslerden XF 56mm f/1.2 R ortaya çıkan lens haritasına göre 2014'ün ilk çeyreğinde, XF 10-24mm f/4 R ise 2013 yılı sonunda resmi olarak satışa sunulacak.

Canon





Tony Northrup, Canon EOS 70D, EOS 7D ve EOS 5D Mark III DSLR fotoğraf makineleri hakkında bir karşılaştırma videosu yayınladı

YouTube üzerinde fotoğrafçılık hakkında birçok faydalı eğitim ve inceleme videosunun altına imza atan Tony Northrup, yeni hazırladığı bir video ile Canon'un EOS 70D, EOS 7D ve EOS 5D Mark III DSLR fotoğraf makinelerini karşılaştırdı. Tam 40 dakika uzunluğunda oldukça ayrıntılı hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyerek, kameralarını birbirlerine karşı gösterdikleri performans değerlerini rahatlıkla görebilirsiniz.