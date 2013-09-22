Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Eylül 2013"

5 yıl
449
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Fujifilm
Fujifilm'in XF 56mm f/1.2 R ve XF 10-24mm f/4 R lens modelleri ilk defa görüntülendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Firmanın X-Mount bağlantı yuvasına sahip fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak geliştirilen XF 56mm f/1.2 R ve XF 10-24mm f/4 R lens modelleri, Fujifilm'in resmi internet sitesi üzerinde yer alan bir katalog üzerinde ilk defa görüntülendi. Tasarımsal olarak diğer modellerden farklı bir çizgi ortaya koymayan lenslerden XF 56mm f/1.2 R ortaya çıkan lens haritasına göre 2014'ün ilk çeyreğinde, XF 10-24mm f/4 R ise 2013 yılı sonunda resmi olarak satışa sunulacak.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon

Tony Northrup, Canon EOS 70D, EOS 7D ve EOS 5D Mark III DSLR fotoğraf makineleri hakkında bir karşılaştırma videosu yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
YouTube üzerinde fotoğrafçılık hakkında birçok faydalı eğitim ve inceleme videosunun altına imza atan Tony Northrup, yeni hazırladığı bir video ile Canon'un EOS 70D, EOS 7D ve EOS 5D Mark III DSLR fotoğraf makinelerini karşılaştırdı. Tam 40 dakika uzunluğunda oldukça ayrıntılı hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyerek, kameralarını birbirlerine karşı gösterdikleri performans değerlerini rahatlıkla görebilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Synology'den Bilgi Depolama Üssü DS213+ ağ depolama sunucusu video inceleme 5 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Note 3, LG G2, Sony Xperia Z1, Apple iPhone 5S/iPhone 5C ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim