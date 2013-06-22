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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Haziran 2013"

5 yıl
514
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.    

Canon
Nauticam, Canon 700D uyumlu su altı haznesini duyurdu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sualtı fotoğrafçılığı için kullanılan hazne modellerine bir yenisini daha ekleyen Nauticam'in EOS 700D modeli için çıkardığı yeni su altı haznesi, makinenin bütün önemli butonlarının kontrol edilmesine, vizör ve LCD ekranın aktif olarak kullanılmasına ve makinenin 100 metre derinliğe kadar indirilmesine imkan verebiliyor. 325mm x 170mm x 134mm boyut ve 2.5 kg ağırlık değerlerine sahip olan haznenin fiyatı ise henüz belli değil.

Fujifilm
Fujifilm X-M1 hakkında ilk görseller ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önde gelen görüntüleme firmalarından Fujifilm'in 25 Haziran tarihinde duyurması beklenen X-M1 fotoğraf makinesinin ilk görselleri ortaya çıktı. Retro tasarım anlayışıyla üretildiği görülen model, X-Trans sensör ve lensleri değiştirilebilir yapıyla piyasaya çıkacak. Ortaya çıkan görseller doğrultusunda hareketli LCD ekranın yer aldığı kesinleşen X-M1, üzerinde dahili vizör barındırmıyor.
Digicame-info tarafından yayınlanan görsellerin hepsine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.

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