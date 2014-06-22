Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
DigitalRev TV
DigitalRev TV, Sony A6000 video incelemesini yayınladı
YouTube’un fotoğraf odaklı önemli kanallarından DigitalRev TV, bu sefer tüm ayrıntılarına burada yer verdiğimiz dünyanın en hızlı otomatik netleme sistemine sahip aynasız fotoğraf makinesi A6000’i inceledi. Özellikle otomatik netleme performansı ile büyük bir başarı ortaya koyan ve Nikon’un amiral gemisi D4S’e yaklaşan kararlılığıyla beğenilen A6000, NEX-6’ya benzeyen ancak genel olarak daha ergonomik bir tutuş sağlayan gövdesiyle de beğeni topladı. Yayınlanan inceleme videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Tamron
PhotographyBlog, Tamron AF 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD incelemesini yayınladı
Sürekli güncellenen fotoğraf odaklı internet sitelerinden PhotographyBlog, yaptığı lens incelemeleri arasına
Tamron AF 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD’yi de ekledi. Tamron’un genel kullanım için tak-gez klasmanında hazırladığı PZD (Hızlı ancak sessiz otomatik netleme motoru) ve VC (Titreşim önleme sistemi) teknolojilerine sahip lens modeli, yapılan testler sonucunda 5 üzerinden tasarım, genel özellikler ve kullanım kolaylığı açısından 4 puan, görüntü kalitesi ve fiyat performans oranı açısından ise 3.5 puan almayı başardı. Genel olarak tavsiye edilen lensin incelemesine ve örnek fotoğraflarına buradan ulaşabilirsiniz.
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Bir zamanlar takipçi olan firmalar artık piyasanın yönünü belirler hale gelebiliyor. Sony buna güzel bir örnek.