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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Haziran 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Sigma
Sigma, yeni fotoğraf makinesi Dp0 ile çekilmiş ilk örnekleri yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün daha çok ürettiği lensler ile tanıdığı firmalardan Sigma, teknik özelliklerine burada değindiğimiz ilginç tasarımlı fotoğraf makinesi Dp0 ile çekilmiş 3 adet örnek fotoğraf yayınladı. Makine ile çekilmiş ilk örnekler olması açısından önem taşıyan fotoğraflar, maalesef ISO 100 seviyesinde. Örneklere buradan ulaşabilirsiniz.
Olympus
Olympus, su altında çekilmiş fotoğraflar için özel bir fotoğraf galerisi hazırladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Önemli fotoğraf makinesi üreticilerinden Olympus, su altında çekilmiş fotoğrafların yer aldığı özel bir fotoğraf galerisini görücüye çıkarttı. Olympus'un kendi geliştirdiği su altı ekipmanları ve görüntüleme ürünleri kullanılarak çekilen fotoğraflar, Jun Shimizu, Richard Meng ve Thorsten Antons tarafından kayıt altına alınmış. Balık gözlü ve makro olmak üzere ikiye ayrılan bu harika çekimlere direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
Samsung
TheCameraStoreTV, Samsung NX500 video incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
YouTube'un görüntüleme ürünleri açısından önemli kanallarından TheCameraStoreTV, bu sefer Samsung tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 4K video kaydı yapabilen aynasız fotoğraf makinesi NX500'ü inceledi. Özellikle mikrofon ile kulaklık girişi yer almaması, video menüsündeki bazı karışıklıklar ve vizör eksiklikleri görülen makinenin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

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