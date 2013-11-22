Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sigma





Sigma, Nikon D5300 üzerinde netleme sorunu yaşayan lensleri için yazılım güncellemesi yayınladı

Büyük fotoğraf makineleri için üst seviye lens modelleri hazırlayan Sigma, Nikon’un güncel modellerinden D5300 üzerinde kendi lenslerinin Live View modunda otomatik netleme açısından yaşadığı sorun için genel bir yazılım güncellemesi yayınladı. Lenslere Sigma USB Dock modeliyle yapılabilen güncelleme, bu ürüne destek vermeyen lensler içinse firmanın yetkili servisleri bünyesinde yapılabiliyor.













Canon





Canon’un üst seviye yeni EOS-1 fotoğraf makinesi 2014 yılında geliyor

Son zamanda birçok bilgisi gelen Canon’un üst seviye yeni EOS-1 fotoğraf makinesi, Northlight-Images isimli internet sitesinin elde ettiği dedikodulara göre 2014 yılında bir başka beklenen model Nikon D4x ile aynı zamanda resmi olarak duyurulacak. Makine hakkında bilinen en önemli gelişme ise yüksek mega piksel değerine sahip olacağı ve ayrıca 2014 Dünya Kupası kapsamında denenebilecek olması.



