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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Mart 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Samsung

Samsung NX Mini ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Samsung’un geçtiğimiz günlerde resmi duyurusunu yaptığı dünyanın lensleri değiştirilebilir en ince aynasız fotoğraf makinesi NX Mini ile çekilmiş yüksek çözünürlüklü örnek fotoğraflar yayınlandı. Tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz makinenin en yüksek ISO 2000 kullanılan örneklerine buradan ulaşarak, görsel açıdan performans değerlendirmesi yapabilirsiniz.

Nikon / Panasonic

Nikon D4s ve Panasonic GH4 için DigitalRev TV ile TheCameraStoreTV tarafından yeni video incelemeler yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
YouTube’un dijital görüntüleme ürünleri açısından öne çıkan inceleme kanallarından DigitalRev TV ve TheCameraStoreTV, bu sefer sırasıyla Nikon'un D4 yerine hazırladığı yeni amiral gemisi D4S ile Panasonic’in GH3 yerine hazırladığı 4K çekim kapasiteli GH4 fotoğraf makinelerini inceledi. Makinelerin genel özelliklerine, tasarımsal yapılarına, otomatik netleme ile seri çekim performanslarına ve video çekim kalitelerine değinilen video incelemeleri direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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recjak 5 yıl
Selam arkadaşlar ben canon alcam kozyatagında bi ofisleri varmış ordan elden alsam olurmu alan varmı ? fiyatta ne gibi değişiklikler olur ??
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mustiki212 5 yıl
Hocam o sporcu ne oyle.
..Dondum resmen yaaaa...
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