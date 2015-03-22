Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Mart 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Canon'un NAB 2015 duyuruları netleşiyor
Dünya devi Canon'un önünüzdeki ay içerisinde duyuracağı profesyonel video odaklı kameraları netleşmeye devam ediyor. CanonRumors'un son haberine göre firma fuar kapsamında EOS C300 Mark 2, EOS C500 Mark 2 ve Panasonic GH4'e rakip modellerle çıkmaya hazırlanıyor. C300 Mark 2'nin 4K video çekimi yapabileceği ve ilk modele oranla ergonomik geliştirmeler alacağı söylenirken, fiyatının ise Sony FS7'den fazla olacağı belirtiliyor. EOS C500 Mark 2'nin gerçek tanıtımdan öte geliştirme duyurusu beklenirken, Panasonic GH4 rakibinin ise EOS C100 Mark 2 benzeri daha ufak bir gövdeyle gelebileceği ve 4K video çekeceği söylenenler arasında yer alıyor.
Canon EOS M3'ün dağıtımına önümüzdeki hafta başlanıyor
Canon'un tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M3, gelen bilgilere göre 26 Mart tarihinde dağıtılmaya başlanıyor. Dünyaca ünlü birçok satış kanalında ön siparişine başlanan model, hatırlayacağınız üzere sadece Avrupa ve Asya pazarları için duyurulmuştu. Modelin 770 Euro civarı bir fiyatı bulunuyor.
Adobe
Adobe Lightroom 6'nın Amerika satış fiyatları ortaya çıktı
Fotoğraf dünyasının yakından tanıdığı firmalardan Adobe'nin kısa zaman içerisinde satışına başlayacağı yeni fotoğraf düzenleme yazılımı Lightroom 6'nın Amerika satış fiyatları ortaya çıktı. Bu doğrultuda normal versiyonu 150$, öğrenci ve öğretmen versiyonu ise 80$ fiyat etiketiyle satılacak olan LR6, daha önceden hatırlayacağınız üzere çok daha performanslı çalışma gösterecek ve birçok yeni özelliği beraberinde getirecek.
İnceleme
Kutay Kösem, Fujifilm X30 incelemesini yayınladı
Fotoğraf üzerine hazırladığı eğitim ve tanıtım videolarıyla tanınan Kutay Kösem, bu sefer Fujifilm’in gelişmiş özellikleri ve gövdesiyle dikkatleri üzerine çeken kompakt fotoğraf makinesi X30'u inceledi. Kompakt takısını almasına rağmen hem gövde hissiyatı hem manuel kontrol seçenekleri hem de sağlam gövdesiyle beğeni toplayan X30 incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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