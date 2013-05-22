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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.        
Canon
Canon 70D Haziran ayında duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Öğrendiği son bilgilere göre Canon 60D DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelecek 70D'nin son testlerinin yapıldığı, üretim sürecinin ortasına gelindiği, dünyanın farklı noktalarında reklam çekimlerinin başladığı ve makinenin belirli kişiler tarafından denendiğini söyleyen CanonRumors, makinenin Haziran ayında kullanıcılar karşısına gelebileceğini belirtiyor. Uzun zamandır beklenen 70D'nin bilinen teknik özellikleri aşağıdaki şekilde;
  • 18MP ya da 21MP CMOS sensör
  • Hepsi çapraz 19 noktadan otomatik netleme sistemi
  • Saniye 6-7 kare seri çekim hızı
  • Tek SD kart yuvası
  • 3.2-inç LCD ekran
  • ISO 100-25600
  • DIGIC 5 ya da yüksek ihtimal DIGIC 6 görüntü işlemcisi
  • FullHD 1080P video çekim kapasitesi
  • Dokunmatik LCD ekran ( Büyük ihtimal sabit bir ekran yer alacak)
  • Yaratıcı filtreler
  • Dahili Wi-Fi bağlantı seçeneği
  • Canon 60D'den daha geniş gövde
  • Dahili GPS
  • Su geçirmez magnezyum alaşımlı gövde yapısı 

DPReview 
DPReview, Olympus PEN E-PM2 aynasız fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus'un 16MP CMOS MFT sensöre, 3-inç dokunmatik ekrana, ISO 200-25600 aralık değerine, dahili görüntü sabitleme teknolojisine, TruePic VI işlemciye, Full HD 30p video çekim kapasitesine, RAW çekim desteğine ve saniyede 8 kare seri çekim hızına sahip kompakt fotoğraf makinesi PEN E-PM2 modelini inceleyen DPReview, makineye ortalama 77 puan verdi.
Günlük kullanım için oldukça uygun olduğu belirtilen ve DPReview Gümüş Ödülü almaya hak kazanan Olympus PEN E-PM2 aynasız fotoğraf makinesi, 499$ fiyat etiketine sahip.
Yapılan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

SquareTrade
SquareTrade, Nikon D5200 ve Canon EOS 700D modelleri için düşme testi yaptı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon ve Canon'un giriş seviyesi güncel DSLR fotoğraf makineleri D5200 ve EOS700D için yapılan düşme testi, B&H Photo'nun New York mağazası önünde gerçekleştirilmiş. Aynı anda 1.5 metre yükseklikten beton zemine bırakılan makinelerin, lens ve gövde kesimlerde meydana gelen ciddi hasarlar sonucunda neredeyse kullanılmaz duruma geldiği belirtiliyor. SquareTrade tarafından yapılan düşme testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

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Aydenz 6 yıl en beğenilen
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zerocontrol 6 yıl
Canon düşütükten sonra lens üzerinde kısa devre tarzı bişey oluştuğundan dolayı açılmıyor olabilir.
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BLoWeR 6 yıl zerocontrol
zerocontrol

Canon düşütükten sonra lens üzerinde kısa devre tarzı bişey oluştuğundan dolayı açılmıyor olabilir.


Yooo gayet de cortlamış işte düşünce...
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Ogz008 6 yıl
Haber için teşekkürler :)
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Aydenz 6 yıl en beğenilen
Yine bulmuş bişiler editörümüz
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