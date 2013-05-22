Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Mayıs 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon 70D Haziran ayında duyurulabilir

Öğrendiği son bilgilere göre Canon 60D DSLR fotoğraf makinesinin yerine gelecek 70D'nin son testlerinin yapıldığı, üretim sürecinin ortasına gelindiği, dünyanın farklı noktalarında reklam çekimlerinin başladığı ve makinenin belirli kişiler tarafından denendiğini söyleyen CanonRumors, makinenin Haziran ayında kullanıcılar karşısına gelebileceğini belirtiyor. Uzun zamandır beklenen 70D'nin bilinen teknik özellikleri aşağıdaki şekilde;

18MP ya da 21MP CMOS sensör

Hepsi çapraz 19 noktadan otomatik netleme sistemi

Saniye 6-7 kare seri çekim hızı

Tek SD kart yuvası

3.2-inç LCD ekran

ISO 100-25600

DIGIC 5 ya da yüksek ihtimal DIGIC 6 görüntü işlemcisi

FullHD 1080P video çekim kapasitesi

Dokunmatik LCD ekran ( Büyük ihtimal sabit bir ekran yer alacak)

Yaratıcı filtreler

Dahili Wi-Fi bağlantı seçeneği

Canon 60D'den daha geniş gövde

Dahili GPS

Su geçirmez magnezyum alaşımlı gövde yapısı





DPReview

DPReview, Olympus PEN E-PM2 aynasız fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Olympus'un 16MP CMOS MFT sensöre, 3-inç dokunmatik ekrana, ISO 200-25600 aralık değerine, dahili görüntü sabitleme teknolojisine, TruePic VI işlemciye, Full HD 30p video çekim kapasitesine, RAW çekim desteğine ve saniyede 8 kare seri çekim hızına sahip kompakt fotoğraf makinesi PEN E-PM2 modelini inceleyen DPReview, makineye ortalama 77 puan verdi.

Günlük kullanım için oldukça uygun olduğu belirtilen ve DPReview Gümüş Ödülü almaya hak kazanan Olympus PEN E-PM2 aynasız fotoğraf makinesi, 499$ fiyat etiketine sahip.





SquareTrade

SquareTrade, Nikon D5200 ve Canon EOS 700D modelleri için düşme testi yaptı

Nikon ve Canon'un giriş seviyesi güncel DSLR fotoğraf makineleri D5200 ve EOS700D için yapılan düşme testi, B&H Photo'nun New York mağazası önünde gerçekleştirilmiş. Aynı anda 1.5 metre yükseklikten beton zemine bırakılan makinelerin, lens ve gövde kesimlerde meydana gelen ciddi hasarlar sonucunda neredeyse kullanılmaz duruma geldiği belirtiliyor. SquareTrade tarafından yapılan düşme testi videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.