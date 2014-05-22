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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Mayıs 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon D800S, önümüzdeki yaz aylarında görücüye çıkabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz dönemde hazırladığı 36MP çözünürlüğe sahip D800 ve D800E FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri ile büyük bir kullanıcı kitlesi elde eden Nikon, NikonRumors’un son haberine göre bu makinelerin yerine hazırladığı tahmini “D800S” modeli üzerinde de çalışma gösteriyor. D800E ile benzer olarak AA filtresi taşımayacağı belirtilen D800S, D4 ile D4S arasında olduğu gibi ufak değişiklikler taşıyacak ve bu doğrultuda %100 kesin olmayan şu teknik detaylar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

  • 36MP AA filtresi olmayan sensör
  • Expeed 4a görüntü işlemcisi
  • Geliştirilmiş moire sıkıştırması
  • Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran
  • sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)
  • Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak
  • Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak
  • 4 adet merkez otomatik netleme noktası
  • D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde
  • Geliştirilmiş düşük ışık performansı

Haziran ayında duyurulacağı söylenen yeni Nikon D800S, beklentiler doğru çıkarsa 3300$ üstünde bir fiyat etiketine sahip olacak. (NR)


Olympus / Nikon

Olympus E-M1 ve E-M10 için, Nikon ise Coolpix S6800, S6600, S5300, P520 ve P330 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli fotoğraf firmalarından Olympus ve Nikon, popüler fotoğraf makineleri E-M1 ve E-M10 ile Coolpix S6800, S6600, S5300, P520 ve P330’u yazılımsal olarak yeni sürümlerine güncelledi. Birçok yeni özellik, performans geliştirmesi ve hata çözümü getiren güncellemelere Nikon için (Bütün makineler için v1.1 sürümü) buradan, Olympus içinse (E-M1 v1.4, E-M10 v1.1 sürümü) buradan ulaşabilirsiniz.


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serkanozg 5 yıl
klasik bir nikon vakası. nikonun ceo su kayserili midir nedir boyayıp bize satıyor
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