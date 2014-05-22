Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Mayıs 2014"

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Nikon





Nikon D800S, önümüzdeki yaz aylarında görücüye çıkabilir

Geçtiğimiz dönemde hazırladığı 36MP çözünürlüğe sahip D800 ve D800E FF (Tam Kare) DSLR fotoğraf makineleri ile büyük bir kullanıcı kitlesi elde eden Nikon, NikonRumors’un son haberine göre bu makinelerin yerine hazırladığı tahmini “D800S” modeli üzerinde de çalışma gösteriyor. D800E ile benzer olarak AA filtresi taşımayacağı belirtilen D800S, D4 ile D4S arasında olduğu gibi ufak değişiklikler taşıyacak ve bu doğrultuda %100 kesin olmayan şu teknik detaylar ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.





36MP AA filtresi olmayan sensör

Expeed 4a görüntü işlemcisi

Geliştirilmiş moire sıkıştırması

Daha yüksek çözünürlüklü LCD ekran

sRAW, Saniyede 5 Kare seri çekim hızı (MB-D12 ile 6 kare)

Büyük ihtimal 4K çekim desteği olmayacak

Dahili GPS olacak ancak Wi-Fi olmayacak

4 adet merkez otomatik netleme noktası

D800 ve D800E’ye göre daha hafif gövde

Geliştirilmiş düşük ışık performansı





Haziran ayında duyurulacağı söylenen yeni Nikon D800S, beklentiler doğru çıkarsa 3300$ üstünde bir fiyat etiketine sahip olacak. (NR)









Olympus / Nikon





Olympus E-M1 ve E-M10 için, Nikon ise Coolpix S6800, S6600, S5300, P520 ve P330 fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemeleri yayınladı

Sektörün önemli fotoğraf firmalarından Olympus ve Nikon, popüler fotoğraf makineleri E-M1 ve E-M10 ile Coolpix S6800, S6600, S5300, P520 ve P330’u yazılımsal olarak yeni sürümlerine güncelledi. Birçok yeni özellik, performans geliştirmesi ve hata çözümü getiren güncellemelere Nikon için (Bütün makineler için v1.1 sürümü) buradan , Olympus içinse (E-M1 v1.4, E-M10 v1.1 sürümü) buradan ulaşabilirsiniz.



