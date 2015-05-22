Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Mayıs 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Fujifilm
Fujifilm, X-T1 ve 18-5mm lens kombinasyonu için su altı kabı çıkarttı
X-Sistem ile önemli işlere imza atan Fujifilm, Türkiye merkezli olarak mevcut amiral gemisi X-T1 ile 18-55mm lens kombinasyonunu 40 metre derinliğe indirebilen özel bir su altı haznesi satışa sundu. Polikarbonat malzemeden üretilen hazne, LCD ekran, elektronik vizör ile önemli tuşlara erişim sunuyor ve bünyesinde destekli su altı flaşlarını da aktif olarak taşıyabiliyor. Haznenin en önemli özelliği ise diğer benzerlerinden farklı olarak 800 TL'lik fiyata sahip olması. Bildiğiniz gibi bu tarz ürünler genelde makine gövdesinden çok daha pahalıya satılıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.
İnceleme
DigitalRev Tv ile The Camera Store TV, Fujifilm X-T10 için video incelemelerini yayınladı
Fujifilm'in resmi olarak 18 Mayıs tarihinde duyurduğu ve tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T10 için YouTube'un fotoğraf odaklı önemli video kanallarından iki yeni video inceleme geldi. Makinenin genel olarak beğenildiği, elektronik vizörün ufalması ve dahili flaşın yetersizliği konusunda eleştirilere tutulduğu DigitalRev Tv ile The Camera Store TV incelemeleri buradan ve buradan izleyebilirsiniz.
Ricoh
Ricoh GR II fotoğraf makinesi yakında duyurulabilir
Pentax'ın da sahibi olan Ricoh, Endonezya İletişim Ajansı üzerinden ortaya çıktığı üzere 1 ya da 2 ay içerisinde GR II fotoğraf makinesiyle karşımıza çıkabilir. Mevcut GR modelinin yerin alması beklenen fotoğraf makinesi, teknik olaraksa geliştirilmiş APSC sensör, daha iyi netleme sunan yeniden tasarlanmış lens, dokunmatik ekran, WiFi ve yeni gövde tasarımı gibi detaylar taşıyacak.
Canon
Canon'dan sualtı çekimleri için özel bir kamera gelebilir
Görüntüle sektörünün lider isimlerinden Canon, CanonRumors'un haberine göre direkt olarak sualtı çekimlerini hedef alan yeni bir kamera üzerinde çalışma gösteriyor. Elde edilen bilgiye göre su altına inmek için herhangi bir hazneye ihtiyaç duymacak olan bu kamera, hali hazıda satılan kompakt çözümlerin de çok üstünde yer alacak. Makinenin üretimine başlandığı da söylenenler arasında yer alıyor.
Not: Görsel temsilidir.
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