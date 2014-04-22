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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Nisan 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

GoPro

GoPro Hero 4’ün teknik özellikleri sızdırıldı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Aksiyon kamerası pazarının lideri konumunda bulunan GoPro’nun Hero 4 isimli yeni modeli için teknik detaylar ortaya çıktı. %100 oranında kesin olmayan bilgilere göre firmanın yeni kamerası 4K çözünürlükte saniyede 30 kare, 1080 piksel çözünürlükte ise saniyede 120 kare video kaydı gerçekleştirebilecek. Yeni SoC Ambarella A9 çip (çift A9 ARM CortexTM-A91 GHz işlemci ve FPU hızlandırma) ile kablosuz kullanım / paylaşım ve sosyal medya açısından yüksek performans sunması beklenen Hero 4, yeni lensiyle beraber 13MP çözünürlüğünde fotoğraf çekimi de yapabilecek ve büyük ihtimalle 340$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. (PR)



Samyang
Samyang'dan beklenen otomatik netleme motoruna sahip lensler gelmeyebilir 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün farklı isimler altında üretim yapan firmalarından Samyang, hatırlayacağını üzere “2014 yılı için Samyang Optics’in ikini adımı” isimli yeni bir kampanya başlatmıştı. 28 Nisan tarihine işaret eden kampanya doğrultusunda otomatik netleme motoruna sahip lenslerini duyuracağı düşünülen firma, gelen son bilgilere göre ise böyle bir adım atmayacak ve büyük ihtimalle video çekimleri için özel olarak üretilen “Cine 7.5mm balık gözü” MFT sistem lensini kullanıcıların beğenisine sunacak. (43)


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mehmet_clk 5 yıl
Sevgili haber editörü ;
"%100 oranında kesin olmayan bilgilere göre firmanın yeni kamerası 4K çözünürlükte saniyede 30 kare, 1080 piksel çözünürlükte ise saniyede 120 kare video kaydı gerçekleştirebilecek."
yukarıdaki cümle nasıl bir cümledir.
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Metabolism 5 yıl
Samyang optik kalitesini bozmazsa çok satar
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