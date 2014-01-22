Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ocak 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony A77’nin halefi önümüzdeki bahar döneminde geliyor
Dünya teknoloji devleri arasında yer alan önemli firmalardan Sony, öğrenilen son bilgilere göre A77’nin halefini önümüzdeki bahar döneminde kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da A79 ismine sahip olabileceği düşünülen bu yeni APS-C sensörlü A-Mount fotoğraf makinesi, tahminler doğru çıkarsa Haziran ayında da aktif olarak satılmaya başlanacak. Firmadan ayrıca A65 modelini halefinin beklenmediği de gelen bilgilere arasında.
Fujifilm
Bert Stephani Fujifilm XF 56mm F/1.2 R lens modeli için bir video inceleme yayınladı
Fujifilm’in CES 2014 fuarı kapsamında resmi tanıtımını yaptığı ve teknik olarak 11 element 8 grup lens dizilimi, F16 minimum diyafram değeri, 7 diyafram bıçağı, 0.70m minimum netleme mesafesi, 62mm filtre çapı ve 580 gram ağırlık gibi detaylara sahip olan yeni lensi XF 56mm F/1.2 R, Bert Stephani tarafından masaya yatırıldı. F/1.2 diyafram değerinde bile oldukça keskin olduğu belirtilen lensin 12 dakikalık video incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Merak edenler için lensin fiyatı 999$ seviyesinde.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fotoğrafçılık bölümünün genişletilmesi konusuna hak veriyorum diğer arkadaşlar, zira doğru ve tarafsız bilgiyi alabilecek adres/kaynaklar Türkiyede ne yazıkki çok az. Bu bölümün geliştirilmesinin çok daha fazla fotoğrafa ilgili insanları çekeceğine eminim. Öbür yandan da galeri bölümünde amatörler için bence çok önemli olan bir şeyde çekilen ilk fotoğraflara ilerleyen amatörler tarafından yönlendirici yorumlar ve yapıcı eleştriler yapılması buraları çok canlandırır diye düşünüyorum. Fotoğraf konusu forumda amatör tarafından kanımca diğer bölümlerdeki gibi algılanmıyor. Amatör kişi elbette makine seçiminde alacağı makineyi tartışıyor ama bu sadece alım esnasında bir süreç ve sonunda karar verip kendine uygun bir marka, model seçiyor ve alıyor. Asıl amaçlanan fotoğraf makinesini almak değil, aldığı fotoğraf makinesi, lens ve ekipmanla güzel fotoğraflar çekmektir. Beni işim gereği her gün bir sürü amatörle ve profesyonel insanla konuşuyorum ve büyük bir yanılgı da algılıyorum. Bir çok kişi iyi ve pahalı bir makine alınca çok güzel fotoğraflar çekeceğini düşünüyor. İyi bir makinenin bunda payı var mutlaka ama asıl beceri fotoğrafçılık bilgisi ve tecrübesindedir. Bu konuda biraz kısır döngüde galeri ve fotoğrafçılık bölümü/tavsiyeleri.
Bu konuyada dikkatinizi çekmek istedim ...
İyi Akşamlar