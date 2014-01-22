Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ocak 2014"

5 yıl
5,4b
1
6
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sony

Sony A77’nin halefi önümüzdeki bahar döneminde geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünya teknoloji devleri arasında yer alan önemli firmalardan Sony, öğrenilen son bilgilere göre A77’nin halefini önümüzdeki bahar döneminde kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da A79 ismine sahip olabileceği düşünülen bu yeni APS-C sensörlü A-Mount fotoğraf makinesi, tahminler doğru çıkarsa Haziran ayında da aktif olarak satılmaya başlanacak. Firmadan ayrıca A65 modelini halefinin beklenmediği de gelen bilgilere arasında.


Fujifilm

Bert Stephani Fujifilm XF 56mm F/1.2 R lens modeli için bir video inceleme yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fujifilm’in CES 2014 fuarı kapsamında resmi tanıtımını yaptığı ve teknik olarak 11 element 8 grup lens dizilimi, F16 minimum diyafram değeri, 7 diyafram bıçağı, 0.70m minimum netleme mesafesi, 62mm filtre çapı ve 580 gram ağırlık gibi detaylara sahip olan yeni lensi XF 56mm F/1.2 R, Bert Stephani tarafından masaya yatırıldı. F/1.2 diyafram değerinde bile oldukça keskin olduğu belirtilen lensin 12 dakikalık video incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.  Merak edenler için lensin fiyatı 999$ seviyesinde.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shadowmexo 5 yıl en beğenilen
Keşke incelemelerinize Fotoğraf makinalarını da ekleseniz. Profosyonel bir fotoğrafçıyı bünyenize katabilirsiniz bence. Çok daha büyük bir takipçi kitlesini daha çekersiniz. Neden olmasın?
Keşke incelemelerinize Fotoğraf makinalarını da ekleseniz. Profosyonel bir fotoğrafçıyı bünyenize katabilirsiniz bence. Çok daha büyük bir takipçi kitlesini dah...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
people66 5 yıl
shadowmexo çok güzel bi konuya değinmiş bir fotoğraf editörü olması şart dh nin fotoğrafçılık konusunda eksiği var şöyle ayda 3-5 makina lens tanıtsanız 15 dk süper olur sonra patladı gitti olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl
fotoğraf ekipmanı tavsiyeleri de olsa keşke
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl
Bende burayı hergün takip etmeyi adet edindim kendime. Güncel ve hızlı haberler.
Fotoğrafçılık bölümünün genişletilmesi konusuna hak veriyorum diğer arkadaşlar, zira doğru ve tarafsız bilgiyi alabilecek adres/kaynaklar Türkiyede ne yazıkki çok az. Bu bölümün geliştirilmesinin çok daha fazla fotoğrafa ilgili insanları çekeceğine eminim. Öbür yandan da galeri bölümünde amatörler için bence çok önemli olan bir şeyde çekilen ilk fotoğraflara ilerleyen amatörler tarafından yönlendirici yorumlar ve yapıcı eleştriler yapılması buraları çok canlandırır diye düşünüyorum. Fotoğraf konusu forumda amatör tarafından kanımca diğer bölümlerdeki gibi algılanmıyor. Amatör kişi elbette makine seçiminde alacağı makineyi tartışıyor ama bu sadece alım esnasında bir süreç ve sonunda karar verip kendine uygun bir marka, model seçiyor ve alıyor. Asıl amaçlanan fotoğraf makinesini almak değil, aldığı fotoğraf makinesi, lens ve ekipmanla güzel fotoğraflar çekmektir. Beni işim gereği her gün bir sürü amatörle ve profesyonel insanla konuşuyorum ve büyük bir yanılgı da algılıyorum. Bir çok kişi iyi ve pahalı bir makine alınca çok güzel fotoğraflar çekeceğini düşünüyor. İyi bir makinenin bunda payı var mutlaka ama asıl beceri fotoğrafçılık bilgisi ve tecrübesindedir. Bu konuda biraz kısır döngüde galeri ve fotoğrafçılık bölümü/tavsiyeleri.
Bu konuyada dikkatinizi çekmek istedim ...
İyi Akşamlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
outspoken 5 yıl
Kendiniz video incelemeler de yayınlasanız çok iyi olur aslında genel olarak fotoğrafçılık akıllı telefonlar vb. göre epey karışık sonuçta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowmexo 5 yıl en beğenilen
Keşke incelemelerinize Fotoğraf makinalarını da ekleseniz. Profosyonel bir fotoğrafçıyı bünyenize katabilirsiniz bence. Çok daha büyük bir takipçi kitlesini daha çekersiniz. Neden olmasın?
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orjSin 5 yıl
şu fotoğrafçılık haberleri güzel bir çizgide ilerliyor, donanımhaber fotoğrafçılık işini büyütse ya?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1: Xbox One video inceleme bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim