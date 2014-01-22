Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sony





Sony A77’nin halefi önümüzdeki bahar döneminde geliyor

Dünya teknoloji devleri arasında yer alan önemli firmalardan Sony, öğrenilen son bilgilere göre A77’nin halefini önümüzdeki bahar döneminde kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da A79 ismine sahip olabileceği düşünülen bu yeni APS-C sensörlü A-Mount fotoğraf makinesi, tahminler doğru çıkarsa Haziran ayında da aktif olarak satılmaya başlanacak. Firmadan ayrıca A65 modelini halefinin beklenmediği de gelen bilgilere arasında.









Fujifilm





Bert Stephani Fujifilm XF 56mm F/1.2 R lens modeli için bir video inceleme yayınladı

Fujifilm’in CES 2014 fuarı kapsamında resmi tanıtımını yaptığı ve teknik olarak 11 element 8 grup lens dizilimi, F16 minimum diyafram değeri, 7 diyafram bıçağı, 0.70m minimum netleme mesafesi, 62mm filtre çapı ve 580 gram ağırlık gibi detaylara sahip olan yeni lensi XF 56mm F/1.2 R, Bert Stephani tarafından masaya yatırıldı. F/1.2 diyafram değerinde bile oldukça keskin olduğu belirtilen lensin 12 dakikalık video incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. Merak edenler için lensin fiyatı 999$ seviyesinde.







