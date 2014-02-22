Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Şubat 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Nikon
Nikon Coolpix AW120 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Nikon, CP+ 2014 fuarı öncesinde tanıttığı zorlu şartlara dayanıklı yeni fotoğrafa makinesi AW120 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. AW120’yi teknik olarak 1/2.3-inç 16MP CMOS sensör, 3-inç OLED ekran, 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen titreşim önleme sistemine sahip 24-120mm F2.8 - F4.9 lens, Full HD video (30p) çekim kapasitesi, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi ve 213 gram ağırlık gibi detaylarla hazırlayan Nikon, makinenin 18 metre derinliğe inebildiğini, 2 metreden düşmelere dayanabildiğini ve -10 derecede dahi çalışabildiğini belirtiyor. İşte bu makine ile su altında ve üzerinde çekilen örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Fujifilm
DigitalRev, Fujifilm’in yeni X-T1 fotoğraf makinesi için video inceleme yayınladı
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer teknik detaylarına ayrıntılı olarak burada değindiğimiz Fujifilm’in yeni fotoğraf makinesi X-T1’i inceledi. Genel olarak dış görünüşünü, gövde kalitesi ve özellikleriyle oldukça beğenilen X-T1 incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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