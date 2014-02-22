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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Şubat 2014"

5 yıl
4,7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Nikon

Nikon Coolpix AW120 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Nikon, CP+ 2014 fuarı öncesinde tanıttığı zorlu şartlara dayanıklı yeni fotoğrafa makinesi AW120 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı. AW120’yi teknik olarak 1/2.3-inç 16MP CMOS sensör, 3-inç OLED ekran, 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen titreşim önleme sistemine sahip 24-120mm F2.8 - F4.9 lens, Full HD video (30p) çekim kapasitesi, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi ve 213 gram ağırlık gibi detaylarla hazırlayan Nikon, makinenin 18 metre derinliğe inebildiğini, 2 metreden düşmelere dayanabildiğini ve -10 derecede dahi çalışabildiğini belirtiyor. İşte bu makine ile su altında ve üzerinde çekilen örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.


Fujifilm

DigitalRev, Fujifilm’in yeni X-T1 fotoğraf makinesi için video inceleme yayınladı
   
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer teknik detaylarına ayrıntılı olarak burada değindiğimiz Fujifilm’in yeni fotoğraf makinesi X-T1’i inceledi. Genel olarak dış görünüşünü, gövde kalitesi ve özellikleriyle oldukça beğenilen X-T1 incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


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