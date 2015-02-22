Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Şubat 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic NAB 2015 fuarında yeni bir MFT kamera duyurabilir
Hazırladığı 4K destekli GH4 modeliyle sektörde büyük beğeni toplayan Panasonic, Photo Rumors'un son haberine göre NAB 2015 fuarı kapsamında yeni bir MFT kamera modeli duyurmaya hazırlanıyor. Teknik olarak 4K çözünürlük, 18MP fotoğraf çekimi, 16 durak gibi oldukça yüksek dinamik aralık, geliştirilmiş düşük ışık, cilt tonu ve parlak alan performansı ve ISO 12,800'e kadar neredeyse kumlama olmayan çekim gibi detaylarla hazırlandığı söylenen kameranın, fiyat olarak ise AF101 ile benzer olarak 3,000 - 4,000$ arasında olacağı gelen ilk dedikodular arasında yer alıyor.
Canon
Canon EOS C300 Mark 2 hakkında bilgiler gelmeye başladı
Canon'un NAB 2015 fuarı kapsamında duyurması beklenen yeni video odaklı profesyonel kamera modeli EOS C300 Mark 2, Canon Rumors'un elde ettiği bilgilere göre renk işleme açısından üst seviye sonuçlar ortaya koyacak ve eskiye oranla çok daha iyi dinamik aralık, codec desteği ve kullanılabilirlik sunacak. Sony'nin gelişmiş FS7 modelini rakip olarak görmeyen ve bu doğrultuda EOS C300 Mark 2'yi ondan daha iyi gören Canon, bu kamerasıyla beraber aynı zamanda yeni zoom motor destekli C-Serisi lenslerini de kullanıcıların beğenisine sunacak. Kameranın fiyatı hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.
Sektörel
Sony, Japonya'da aynasız sistem fotoğraf makinesi pazarının lideri oldu
Özellikle hazırladığı APS-C sensörlü NEX ile FF (Tam Kare) sensörlü A serisi aynasız fotoğraf makineleriyle büyük bir başarıya imza atan Sony, BCNraking'in son araştırmasına göre Japonya'da aynasız sistem fotoğraf makinesi pazarının lideri konumuna geçti. Son üç senedir lider olan Olympus ise ikinciliğe geriledi. Üçüncü sırada ise Panasonic yer alıyor.
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