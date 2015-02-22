Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Şubat 2015"

4 yıl
2b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Panasonic
Panasonic NAB 2015 fuarında yeni bir MFT kamera duyurabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Hazırladığı 4K destekli GH4 modeliyle sektörde büyük beğeni toplayan Panasonic, Photo Rumors'un son haberine göre NAB 2015 fuarı kapsamında yeni bir MFT kamera modeli duyurmaya hazırlanıyor. Teknik olarak 4K çözünürlük, 18MP fotoğraf çekimi, 16 durak gibi oldukça yüksek dinamik aralık, geliştirilmiş düşük ışık, cilt tonu ve parlak alan performansı ve ISO 12,800'e kadar neredeyse kumlama olmayan çekim gibi detaylarla hazırlandığı söylenen kameranın, fiyat olarak ise AF101 ile benzer olarak 3,000 - 4,000$ arasında olacağı gelen ilk dedikodular arasında yer alıyor.
Canon
Canon EOS C300 Mark 2 hakkında bilgiler gelmeye başladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un NAB 2015 fuarı kapsamında duyurması beklenen yeni video odaklı profesyonel kamera modeli EOS C300 Mark 2, Canon Rumors'un elde ettiği bilgilere göre renk işleme açısından üst seviye sonuçlar ortaya koyacak ve eskiye oranla çok daha iyi dinamik aralık, codec desteği ve kullanılabilirlik sunacak. Sony'nin gelişmiş FS7 modelini rakip olarak görmeyen ve bu doğrultuda EOS C300 Mark 2'yi ondan daha iyi gören Canon, bu kamerasıyla beraber aynı zamanda yeni zoom motor destekli C-Serisi lenslerini de kullanıcıların beğenisine sunacak. Kameranın fiyatı hakkında ise açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.

Sektörel
Sony, Japonya'da aynasız sistem fotoğraf makinesi pazarının lideri oldu
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Özellikle hazırladığı APS-C sensörlü NEX ile FF (Tam Kare) sensörlü A serisi aynasız fotoğraf makineleriyle büyük bir başarıya imza atan Sony, BCNraking'in son araştırmasına göre Japonya'da aynasız sistem fotoğraf makinesi pazarının lideri konumuna geçti. Son üç senedir lider olan Olympus ise ikinciliğe geriledi. Üçüncü sırada ise Panasonic yer alıyor.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl SwipePad İnceleme 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 21 Şubat 2015 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim