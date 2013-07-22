Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Temmuz 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon, ortaya çıkan dedikodulara göre 75MP çözünürlüğe sahip bir DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor

Fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon, Photography Bay isimli internet sitesinin sağlam kaynaklardan duyduğu söylentilere göre 75MP çözünürlüğe sahip üst düzey bir DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Gövde olarak firmanın hali hazırda satılmakta olan 1DX modeline benzemesi ve EOS-1 ismine sahip olması beklenen fotoğraf makinesi, 2014 yılında karşımıza çıkabilir. Daha önce ortaya çıkan dedikodularda Canon'un 40-50 MP arası bir model üzerinde çalıştığı söyleniyordu.

Olympus

Olympus E-M5 modelinin yerine gelmesi beklenen model, Eylül ayında resmi olarak duyurulabilir

Retro tasarım anlayışını sürdüren ve ürettiği başarılı fotoğraf makineleriyle büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Olympus, gelen bilgilere göre E-M5 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen modeli Eylül ayında piyasaya çıkartabilir. Şimdilik EM-5 ile benzer elektronik vizöre sahip olacağı bilinen modelin, gövdesi üzerinde yapılacak bazı farklılıklar ile piyasaya çıkacağı konuşuluyor.