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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Temmuz 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon             
Canon, ortaya çıkan dedikodulara göre 75MP çözünürlüğe sahip bir DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının büyük ismi Canon, Photography Bay isimli internet sitesinin sağlam kaynaklardan duyduğu söylentilere göre 75MP çözünürlüğe sahip üst düzey bir DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor. Gövde olarak firmanın hali hazırda satılmakta olan 1DX modeline benzemesi ve EOS-1 ismine sahip olması beklenen fotoğraf makinesi, 2014 yılında karşımıza çıkabilir. Daha önce ortaya çıkan dedikodularda Canon'un 40-50 MP arası bir model üzerinde çalıştığı söyleniyordu.
Olympus
Olympus E-M5 modelinin yerine gelmesi beklenen model, Eylül ayında resmi olarak duyurulabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Retro tasarım anlayışını sürdüren ve ürettiği başarılı fotoğraf makineleriyle büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Olympus, gelen bilgilere göre E-M5 fotoğraf makinesinin yerine gelmesi beklenen modeli Eylül ayında piyasaya çıkartabilir. Şimdilik EM-5 ile benzer elektronik vizöre sahip olacağı bilinen modelin, gövdesi üzerinde yapılacak bazı farklılıklar ile piyasaya çıkacağı konuşuluyor.

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onur01651 5 yıl
75MP DSLR de, zoom için mi kullanacak ki?
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theyapici 5 yıl
75 mp üretilebilir 24 mp apsc ff de 75 de yapılabileceğini gösterir ama işin komik tarafvı 36 mp d800 e o çözünürlüğü veren kaç tane objektif var sorusu?
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batucan05bb 5 yıl
o 75 mp nin zoom lensi tır boyunda olur
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ozturert 5 yıl batucan05bb
batucan05bb
o 75 mp nin zoom lensi tır boyunda olur

Hangi zoom lens?
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AlgoMan 5 yıl batucan05bb
batucan05bb

o 75 mp nin zoom lensi tır boyunda olur

mp değeri ile lensin boyutunun nasıl bir ilişkisi olduğunu anlatabilir misiniz.

Siz sensör boyutlarıyla mp değerlerini birbirine karıştırdınız sanırım.
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tyuıtyuı 5 yıl
18 mp den 75 mp e. yazılımı ya da sensörü nasıl olacak acaba?
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