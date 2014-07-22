Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Temmuz 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sigma





DigitalRev TV, Sigma 50mm F1.4 Art, Canon 50mm F1.2 L ve Nikon 58mm F1.4G lensler için karşılaştırma videosu yayınladı

1 milyon abone sayısını geçen sayılı YouTube kanallarından DigitalRev TV, bu sefer Sigma 50mm F1.4 Art, Canon 50mm F1.2 L ve Nikon 58mm F1.4G lensler için karşılaştırma videosu yayınladı. Sigma 50mm f/1.4 DG HSM’nin Canon ve Nikon tarafındaki rakiplerine karşı gösterdiği performansı gözler önüne seren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





Sony





Nauticam, Sony RX100M3 uyumlu yeni su altı haznesini duyurdu

Su altında fotoğraf çekmek isteyen kişiler için ürünler hazırlayan Nauticam , bu ürün gamına tüm detaylarına burada yer verdiğimiz RX100M3 uyumlu yeni su altına haznesi “NA-RX100III” de eklediğini duyurdu. Makineyi 100 metre derinliğe indirebilen 150x101x107mm boyut ve 830 gram ağırlığındaki hazne, RX100M3’in bütün tuşlarına ve LCD ekranına da aktif olarak erişim sunabiliyor. 1 Ağustos tarihinde satışa çıkacak olan modelin fiyatı ise 995$ olarak belirlenmiş durumda.



