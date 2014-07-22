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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Temmuz 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma

DigitalRev TV, Sigma 50mm F1.4 Art, Canon 50mm F1.2 L ve Nikon 58mm F1.4G lensler için karşılaştırma videosu yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
1 milyon abone sayısını geçen sayılı YouTube kanallarından DigitalRev TV, bu sefer Sigma 50mm F1.4 Art, Canon 50mm F1.2 L ve Nikon 58mm F1.4G lensler için karşılaştırma videosu yayınladı. Sigma 50mm f/1.4 DG HSM’nin Canon ve Nikon tarafındaki rakiplerine karşı gösterdiği performansı gözler önüne seren videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

Sony

Nauticam, Sony RX100M3 uyumlu yeni su altı haznesini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Su altında fotoğraf çekmek isteyen kişiler için ürünler hazırlayan Nauticam, bu ürün gamına tüm detaylarına burada yer verdiğimiz RX100M3 uyumlu yeni su altına haznesi “NA-RX100III” de eklediğini duyurdu. Makineyi 100 metre derinliğe indirebilen 150x101x107mm boyut ve 830 gram ağırlığındaki hazne, RX100M3’in bütün tuşlarına ve LCD ekranına da aktif olarak erişim sunabiliyor. 1 Ağustos tarihinde satışa çıkacak olan modelin fiyatı ise 995$ olarak belirlenmiş durumda.


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Exelente 4 yıl
Sigma iyi bir lens ama video'da çokta aman aman bir performansı yok açıkçası,ayrıca DigrevTV çok itici oldu artık,baydı şu tipi görmek.
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mokinto 4 yıl
BU elemanın incelemelerinden birini izliyordum, sanırım youtube daydı; biri babanın parasıyla cihaz alıp komik komik yorumlar yapıyorsun diye eleştirmişti. Meğerse adamın 1 milyon takipçisi varmış :)))
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MrKemal17 4 yıl
Haznesi kendinden pahalı.


Bu kadar parayı hak edecek mühendislik ar-ge vs. yapılıyor mu merak ediyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
50mm 1.4 Art müthiş bir lens. Aldığımdan beri makinadan çıkarmadım desem yeridir. 4000 dolarlık Zeiss Otus'a bile kafa tutabiliyorsa Canon 1.2 ve Nikon 1.4'ü siler süpürür.
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