Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Temmuz 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon'dan yeni L serisi zoom lens geliyor

Kısa zaman içerisinde EF 35mm f/1.4L II'yi duyurması beklenen Canon, CanonRumors'un haberine göreyse yeni bir L serisi zoom lens üzerinde çalışma gösteriyor. F/2.8 diyafram değerine sahip olabileceği belirtilen lensin, hakkında başka bilgi yer almıyor olsa da 2016 başında resmen duyurulabileceği söyleniyor.

Not: Görsel temsilidir.

Sony

Sony Alpha serisinden yeni bilgiler

Son dönemde hazırladığı aynasız fotoğraf makineleriyle takdire şayan işler gerçekleştiren Sony, gelen son dedikodulara göre bu yıl içerisinde iki adet yeni E-Bayonet APS-C aynasız fotoğraf makinesi satışa sunacak. Bu modellerden birinin A6100, diğerinin ise üst seviye A7000 olacağı söylenirken, aşağıda yer alan teknik detayların ise A7000'e ait olduğu belirtilen arasında yer alıyor.

Yeni geliştirilmiş 24MP sensör (Arka aydınlatma ile hassasiyet yüksek)

Gövde içi HDR özelliği

196 sahne algılamalı otomatik netleme noktası

Saniyede 16 kare seri çekim hızı

4K video çekim kapasitesi

XGA OLED Tru-Finder vizör (Açılabilir)

180 derece 2.36M piksel LCD ekran

Suya dayanıklı magnezyum gövde



Geliştirilmiş bir 16-50mm F2.4-3.6 kit lens ile geleceği söylenen Sony A7000'nin, bilgiler doğruysa 1500$ fiyat etiketi bulunacak

Casio

Casio'dan yeni bir kompakt fotoğraf makinesi: EX-100F

Sektörün adı çok fazla anılmayan firmalarından Casio, EX-100F model isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu. 12MP çözünürlüğünde 1/1.7-inç boyutlu bir sensöre sahip olan fotoğraf makinesi, F/2.8 28-300mm lensiyle dikkat çekiyor ve 8MP boyutta tam 60 kare seri çekim yapabiliyor. Kameranın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.