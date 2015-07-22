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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "22 Temmuz 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Canon
Canon'dan yeni L serisi zoom lens geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Kısa zaman içerisinde EF 35mm f/1.4L II'yi duyurması beklenen Canon, CanonRumors'un haberine göreyse yeni bir L serisi zoom lens üzerinde çalışma gösteriyor. F/2.8 diyafram değerine sahip olabileceği belirtilen lensin, hakkında başka bilgi yer almıyor olsa da 2016 başında resmen duyurulabileceği söyleniyor.
Not: Görsel temsilidir.
Sony
Sony Alpha serisinden yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Son dönemde hazırladığı aynasız fotoğraf makineleriyle takdire şayan işler gerçekleştiren Sony, gelen son dedikodulara göre bu yıl içerisinde iki adet yeni E-Bayonet APS-C aynasız fotoğraf makinesi satışa sunacak. Bu modellerden birinin A6100, diğerinin ise üst seviye A7000 olacağı söylenirken, aşağıda yer alan teknik detayların ise A7000'e ait olduğu belirtilen arasında yer alıyor.
  • Yeni geliştirilmiş 24MP sensör (Arka aydınlatma ile hassasiyet yüksek)
  • Gövde içi HDR özelliği
  • 196 sahne algılamalı otomatik netleme noktası
  • Saniyede 16 kare seri çekim hızı
  • 4K video çekim kapasitesi
  • XGA OLED Tru-Finder vizör (Açılabilir)
  • 180 derece 2.36M piksel LCD ekran
  • Suya dayanıklı magnezyum gövde

Geliştirilmiş bir 16-50mm F2.4-3.6 kit lens ile geleceği söylenen Sony A7000'nin, bilgiler doğruysa 1500$ fiyat etiketi bulunacak.
Casio
Casio'dan yeni bir kompakt fotoğraf makinesi: EX-100F
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün adı çok fazla anılmayan firmalarından Casio, EX-100F model isimli yeni kompakt fotoğraf makinesini duyurdu. 12MP çözünürlüğünde 1/1.7-inç boyutlu bir sensöre sahip olan fotoğraf makinesi, F/2.8 28-300mm lensiyle dikkat çekiyor ve 8MP boyutta tam 60 kare seri çekim yapabiliyor. Kameranın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

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Asarhaddon 3 yıl
Sony sonunda doğru olanı yaptı bize Fuji gibi 18_55 2.8_4 lenste yeterdi ama bu daha iyi oldu 16 70 garabetinden kurtulacak millet sonunda
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emoxhal 3 yıl
casio.jp/... sitesinde Casio EX-100pro da mevcut ama sadece ülke içi satış var anladığım kadarı ile...
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shadowmexo 3 yıl
Şu a6100 veya a7000 adı her ne olacaksa çıksa da alsak. özellikle yeni 16-50 lens'i çok merak ediyorum. en azından a6000'in yanına dahi alınabilir.
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