Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Ağustos 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Olympus

Olympus E-M10 Mark 2'nin tüm detayları ortaya çıktı

Olympus'un yeni aynasız fotoğraf makinesi E-M10 Mark 2'nin tüm detayları ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta içerisinde resmi olarak duyurulması beklenen modelin teknik ayrıntıları şu şekilde sıralanıyor

16MP Live MOS sensör

5-eksenli görüntü sabitleme

Full HD 60p video

4K time-lapse video

Saniyede 8.5 kare seri çekim hızı

2.36 million nokta elektronik vizör

3" LCD hareketli ekran

Dahili Wi-Fi

Metal gövde

Siyah ve gümüş renk seçeneği

Canon

Canon, önümüzdeki yıl EOS M ailesine ağırlık verecek

Aynasız sisteme bilerek ağırlık vermediği düşünülen görüntüleme devi Canon, CanonRumors'un son haberine göre bu durumu 2016 yılında değiştirmeyi hedefliyor. Gelen bilgilere göre şirket, EOS M ailesi için birden fazla zoom ile sabit odak uzaklığına sahip EF-M lensler üzerinde çalışıyor ve bu lenslerini 2016'nın ilk çeyreğinde duyurmaya hazırlanıyor. Ayrıca olası ismiyle yeni geliştirilen EOS M4'ün çok daha global bir ürün olacağı, ilk 3 versiyondan da çok daha gelişmiş özellikler sunacağı söylenenler arasında yer alıyor

Apple

Apple, Camera Raw 6.06'yı yayınladı

Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 6.06 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde sıralandı;

Canon PowerShot G3 X

Leica Q (Typ 116)

Panasonic LUMIX DMC-GX8

Sony Alpha ILCE-7R II

Sony Cyber-shot DSC-RX10 II

Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV

Yeni sürüme Mac App Store'un "Güncellemeler" bölümü üzerinden ulaşabilirsiniz.

Günün tartışma konusu: Canon'un aynasız pazardaki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz ? Canon'dan bu sektör için beklentileriniz nelerdir ? Görüşleriniz yorum olarak görmek isteriz.