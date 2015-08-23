Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Ağustos 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus E-M10 Mark 2'nin tüm detayları ortaya çıktı
Olympus'un yeni aynasız fotoğraf makinesi E-M10 Mark 2'nin tüm detayları ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta içerisinde resmi olarak duyurulması beklenen modelin teknik ayrıntıları şu şekilde sıralanıyor;
- 16MP Live MOS sensör
- 5-eksenli görüntü sabitleme
- Full HD 60p video
- 4K time-lapse video
- Saniyede 8.5 kare seri çekim hızı
- 2.36 million nokta elektronik vizör
- 3" LCD hareketli ekran
- Dahili Wi-Fi
- Metal gövde
- Siyah ve gümüş renk seçeneği
Canon
Canon, önümüzdeki yıl EOS M ailesine ağırlık verecek
Aynasız sisteme bilerek ağırlık vermediği düşünülen görüntüleme devi Canon, CanonRumors'un son haberine göre bu durumu 2016 yılında değiştirmeyi hedefliyor. Gelen bilgilere göre şirket, EOS M ailesi için birden fazla zoom ile sabit odak uzaklığına sahip EF-M lensler üzerinde çalışıyor ve bu lenslerini 2016'nın ilk çeyreğinde duyurmaya hazırlanıyor. Ayrıca olası ismiyle yeni geliştirilen EOS M4'ün çok daha global bir ürün olacağı, ilk 3 versiyondan da çok daha gelişmiş özellikler sunacağı söylenenler arasında yer alıyor.
Apple
Apple, Camera Raw 6.06'yı yayınladı
Apple'ın Mac OS X işletim sistemine sahip bilgisayarlarında fotoğraf makinelerinin Raw formatındaki fotoğraflarının açılmasına ve düzenlenmesine imkan veren Camera Raw'ın yeni 6.06 güncellemesi yayınlandı. Yeni güncelleme ile destek verilmeye başlanan makineler ise şu şekilde sıralandı;
- Canon PowerShot G3 X
- Leica Q (Typ 116)
- Panasonic LUMIX DMC-GX8
- Sony Alpha ILCE-7R II
- Sony Cyber-shot DSC-RX10 II
- Sony Cyber-shot DSC-RX100 IV
Yeni sürüme Mac App Store'un "Güncellemeler" bölümü üzerinden ulaşabilirsiniz.
Günün tartışma konusu: Canon'un aynasız pazardaki durumu hakkında ne düşünüyorsunuz ? Canon'dan bu sektör için beklentileriniz nelerdir ? Görüşleriniz yorum olarak görmek isteriz.
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Canon x-t1 gibi sony a7* gibi x100s... Vb modeller ile ona uygun lensler patlattı mı? Abowww piyasayı ateşe verir. Ama sensörü ve dinamik aralığı leş. İlla manuel olarak raw da işlemek gerek.
2016/2017'de Olympus yeni sensör teknolojisi, Panasonic de yeni sensör geliştiriyor ki Fujifilm ile ortak olduklarını okumuştum. Dolayısı ile aynasız sistemlerin tecrübeli ve müşteri kitlesi edinmiş bu markaları varken zirveye nasıl çıkacak merak ediyorum. Heyecanlı 2 yıl bekliyor bizleri sanırım.