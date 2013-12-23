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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Aralık 2013"

5 yıl
286
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Fujifilm

Fujifilm, XF 10-24mm F4 R OIS lensi 15 Mart tarihinde satışa sunuluyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Firmanın X-Sistem aynasız fotoğraf makineleri ile tam uyumlu olarak geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni lensi XF 10-24mm F4 R OIS, sunduğu odak uzaklığı ile manzara ve mimari çekimler için oldukça ideal bir yapı ortaya koyuyor ve F4 sabit diyafram değeriyle her aralıkta üst seviye performans vaat ediyor. Elde çekimler için kişilere yardımcı OIS teknolojisiyle de titreşimleri önleyebilen lens, gövde tasarım itibariyle de Fujifilm makinelere uyumlu bir çizgiyle geliyor.  Teknik olarak 14 element 10 grup lens dizilimine, F22 minimum diyafram değerine, 7 diyafram bıçağına, 24cm minimum netleme mesafesine, dahili otomatik netleme motoruna (Stepper), 72mm filtre çapına ve 410 gram ağırlığa sahip olan XF 10-24mm F4 R OIS, özel optik kaplamalarıyla da istenmeyen parlamaları önleyebiliyor. Gelen bilgilere ve yabancı satışa kanallarına göre ise 15 Mart 2014 tarihinde satılmaya başlanacağı öğrenilen lens, 999$ fiyat etiketine sahip olacak.


Canon

Canon EOS 1200D / Rebel T4 modeli hakkında konuşulmaya başlandı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının arka planda kalan önemli fotoğraf sitelerinden Northlight-Images, Canon’un EOS 1100D stoklarını bitirdiğinde EOS 1200D / Rebel T4 modelinin duyurulabileceğini belirtiliyor ve bu sürenin çok uzamayacağının altını çiziyor. Hakkında çok fazla bilgi bulunmayan EOS 1200D, beklentiler ve duyumlar doğru çıkarsa Canon’un elektronik vizöre sahip ilk DSLR fotoğraf makinesi olabilir.


Not: Görsel temsilidir.


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